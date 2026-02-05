日本⻘森縣府每年都會與國際名廚江振誠 Chef André 攜⼿推動⻘森觀光共同合作，每年RAW推出的「⻘森週」限定期間席位總是一推出就被搶訂一空。而今年迎來新企劃「⼗年⻘森 全島應援開催 」，青森縣政府表示，「青森周」首次橫跨台灣北、中、南，全島共30家餐飲品牌共同響應，從⽶其林餐廳、精品麵包店、甜點專⾨店、亞洲 50 ⼤酒吧，不再怕以往僅有RAW而訂不到位，全台北中南名單一次整理先看。
在本次企劃中 ，國際名廚江振誠以策劃與串聯的核⼼⻆⾊，攜⼿ 30 位品牌主理⼈，共同形塑三⼗種各⾃獨⽴、卻彼此呼應的⻘森詮釋，透過重新創作與演繹，讓⼤眾以更貼近⽇常、更多元的⽅式，認識⻘森。
「⻘森週」跨全台30家餐廳 2⽉7⽇開跑
⻘森縣府與 Chef André和 RAW 的三⽅緣分始於 2016 年東北三縣「⻝彩陸奧」計畫，提出「⻘森不只有蘋果好吃」，重新聚焦產地多樣性，讓台灣看⾒⻘森從海岸漁產、⼭區農作到匠⼼⼯藝背後所蘊含的深厚底蘊。⾃2019年起，Chef Andre 受邀擔任⻘森縣觀光⼤使，並以 RAW 作為重要推廣平台，持續推動這段跨國連結。
而今年2026年的「⻘森週」，活動將於 2026年2⽉7⽇（六）⾄2⽉15（⽇）為期9天舉⾏。由於這次「青森週」不再侷限於特定餐飲形式，聚焦在把青森物產無縫融入台灣人的日常，因此全台餐廳包括了早晨的精品麵包，適合午宴的粵菜、法餐或是小料理，也有午後的韓風甜點，到深夜酒吧、居酒屋，除了食材串連，也像是一場關於「想像力」的集體創作 。
參與店家如「香色」，設計菜色以青森十和田市現代美術館為靈感，將青天霹靂米結合客家風味的梅干扣肉 。也有烘焙品牌「KANG Artisan Bakery」推出多款蘋果品種與起司的鹹甜蘋果派。知名冰淇淋店「蜷尾家 甘味処」也有限定口味霜淇淋。
🟡2026年青森週參與店家一覽：
▪️北部：
THE FLOW、Kaori、archi、Nobuo、Monte、香色 XIANG SE、朧粵、KANG Artisan Bakery、SEASON Artisan Pâtissier、宇宙小艇 Cosmoship、Daily Ping、Draft Land、BAR MOOD Taipei 吧沐
▪️中部：
飛花落院、ISOLA DINING&BAR、澀 Sur-、小缽筷、Munchi、CHAR CHAR Steak&Bar、元紀 台灣菜、卉寓、UNA-VERSE
▪️南部：
Ukai-tei 高雄、The Cody's Food Project、Hābu、Shah Pâtisserie 夏甜點、蜷尾家、貳林、Futali & Brunch、JODOBE
台北文華東方酒店推情人節餐 「Ben
cotto」義大利餐廳每人3880元起
為搶攻西洋情人節的浪漫過節商機，
台北文華東方酒店則表示，將推出一系列豐盛精彩的飲饌與芳療專案， 邀愛侶恣享專屬時光。館內擁有絕美約會氛圍的米其林入選「Ben cotto」義大利餐廳演繹義式濃情味蕾，包含有「爐烤F1和牛 紐約客」或「日本鰤魚佐煙花女醬」兩款主餐選擇，五道式套餐每位 3880元+10%、「M.O. Bar」則特調浪漫系情人節限定雞尾酒，每杯480元+10%。 此外，鎖定「告白」需求首選，「文華餅房」推出「莓香戀曲」 情人節限定蛋糕，小蛋糕售價330元起。
資訊來源：RAW、青森觀光資訊、
台北文華東方酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
