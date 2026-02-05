我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不少人因為這個角度，將范姜彥豐（如圖）誤認成吳慷仁。（圖／翻攝自YouTube）

「好喝好喝～」木瓜牛奶廣告 引發認臉風波

▲將范姜彥豐在廣告中一直「好喝～好喝好喝～」超洗腦。（圖／翻攝自YouTube）

牛奶廣告深植人心 是台灣全民共通記憶

牛奶因富含鈣質與蛋白質，被視為現代人補充營養最便利的方式之一，也是許多家庭冰箱中的常備飲品。，不過其他大型品牌如統一也是不少消費者首選。其中該品牌最有名的莫過於木瓜牛乳「好喝～」的廣告更是深植人心，不過許多人都把廣告男主角認成吳慷仁，直到有網友在社群論壇上討論，不少人才發現原來是范姜彥豐。有網友在Dcard發文分享一段有趣經歷，表示自己看到朋友手上拿著統一木瓜牛奶，聊起過去「好喝～好喝好喝好喝」的洗腦廣告時，朋友突然拋出一句：「你知道那支廣告其實不是吳慷仁拍的嗎？」讓原PO當場愣住，直呼完全被顛覆印象，也讓不少網友跟著加入討論。原PO事後上網查證，發現當年拍攝該支廣告的男主角，確實並非吳慷仁，而是當年還在凱渥的廣告男神范姜彥豐，不少網友討論到2人外型、氣質的確相近，同樣給人陽光、乾淨的形象，也難怪多年來被大眾誤認。原PO也在文中補充，若有人覺得不像也無妨，呼籲大家「笑笑看過就好」，不必過度認真。相關貼文曝光後，引來大量網友留言，有人直言：「真的一直以為是吳慷仁！」也有人笑稱自己被騙了好多年。談到牛奶市場變化，不少人仍會聯想到曾經聲勢最高的林鳳營鮮奶，當年品牌找來桂綸鎂、，更是成功建立「國民鮮奶」形象，然而後來頂新集團爆發地溝油事件，品牌形象一夕崩盤，引發大規模拒買行動，連代言人桂綸鎂都曾在鏡頭前直言「做人要有良心」，成為台灣食品安全史上極具代表性的轉折點。