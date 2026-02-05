我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人董至成闖蕩演藝圈多年，去年將兒子送到美國洛杉磯念大學，今（5）日出席白冰冰尾牙，透露兒子一年學費上百萬，包含生活費則要300萬，更表示他從以前就讓兒子念私校，學費部分在台灣就不輕鬆。董至成2020年與老婆離婚，單身6年的他表示想要有人陪，鬆口目前有聊天對象，並強調自己很專一；而過年即將到來，董至成表示今年過年會陪媽媽，弟弟妹妹也都會回來。董至成兒子目前就讀大一，坦言兒子從以前就念私校，學費部分在台灣就不輕鬆，如今前往美國洛杉磯讀書是以美金計算，花費也更驚人，他透露一年學費超過百萬，加上吃喝玩樂等生活開銷要300萬。而恢復單身的他，被問到是否想要有新桃花？董至成說：「每天都會想啊，不然一個人太孤單了。」透露目前有聊天對象，強調「我是I人，我很專一」。近期與白冰冰子弟兵蔡亞露合作推出全新國語單曲〈來都來了〉，遭問對方是不是他的菜？董至成回應：「不好說，現在就是搭檔。」還誇讚蔡亞露很有活力。▲董至成（左）與白冰冰子弟兵蔡亞露（右）合作推出全新國語單曲〈來都來了〉。（圖／民視提供）節目《超級冰冰Show》播出收視亮眼，主持人白冰冰為了慰勞辛苦的幕前幕後工作人員，席開20桌舉辦尾牙，董至成在台上也與蔡亞露合唱新歌〈來都來了〉，又唱又跳讓他直呼：「不是要我的命嗎？」透露在練唱過程被操到不行，勞累程度是退伍以來最累的一次。