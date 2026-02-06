我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄（如圖）在大S病逝後，幾乎天天風雨無阻，到大S墓前陪伴愛妻。（圖／李承道臉書）

韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》近日播出具俊曄與已故女星大S（徐熙媛）的特輯，不僅揭開大S在日本病逝內幕，還詳細回顧兩人跨越時間的愛情與最終的生離死別，引發韓國觀眾強烈共鳴。該集播出後收視率瞬間飆破4%，全國平均收視達3.1%，吸引超過200萬人同步收看，榮登當時段全國收視冠軍，其中具俊曄在金寶山深情守在愛妻墓前的畫面，更是成為全場最催淚的焦點。為了製作特輯，韓國製作團隊特地飛抵台灣跟拍具俊曄3天，發現他幾乎天天風雨無阻的前往金寶山墓園陪伴愛妻。製作單位原定對具俊曄進行專訪，但因見到他在墓前情緒崩潰、哭到無法言語，最終決定放棄採訪，記者更感嘆這是「從業以來最難受的一次」。雖然無法親自受訪，具俊曄仍授權節目公開相關內容，只為了向世人傳達：「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了熙媛」。節目也邀請醫師李樂俊，從醫學角度解析大S病情急速惡化的主因。醫師指出，大S在與具俊曄結婚時身體狀況已極差，甚至到了「吃不下、動不了」的地步。回溯大S病史，她在懷二胎期間發生過癲癇、妊娠毒血症以及產後昏迷10天，加上原有的心臟基礎疾病，更是健康崩塌的關鍵因素。此外，大S生病期間赴日旅遊期間確診流感後，於發燒情況下泡溫泉、服用感冒藥等看似平常的舉動，在醫師眼裡卻反而是加速病情惡化的致命原因。具俊曄對大S的愛被形容為「超越生死」，他在婚後將生活重心全放在照顧虛弱的妻子身上，而在大S離世後，他仍維持每天親手做菜帶到墓前的習慣，對著照片靜靜用餐陪伴。對於外界疑惑為何堅持每天去金寶山，具俊曄僅淡淡回應：「熙媛比我更辛苦地躺在那裡，我怎麼可以不來？」這份深情讓無數觀眾動容。該節目播出後，在韓國社群平台引發高度討論，網友紛紛表示情緒潰堤，形容具俊曄與大S的愛情故事像是一部「現實版愛情電影」。網路上也出現討論聲音，將具俊曄的深情守候，與大S前夫汪小菲過去的言行做對比，感嘆具俊曄展現了「愛最具體的模樣」。