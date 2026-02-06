易截止日的最後一塊拼圖落在達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）與華盛頓巫師（Washington Wizards）的A.戴維斯（Anthony Davis）交易案，以及芝加哥公牛（Chicago Bulls）令人眼花撩亂的陣容大洗牌。

▲「AD」戴維斯交易包裹完整內容。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）

▲唐西奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）交易案結算。（圖／Gemini AI製圖/記者黃建霖監製）

交易主體 涉及球隊 關鍵球員 佩爾頓評級 戴維斯交易案 巫師 / 獨行俠 A.戴維斯 (巫師)、K.米德爾頓 (獨行俠) 獨行俠 B / 巫師 C 公牛洗牌案 公牛 / 活塞 / 灰狼 J.艾維 (公牛)、M.康利 (公牛轉手) 公牛 B+ / 活塞 B 雷霆補強案 雷霆 / 76人 J.麥肯 (雷霆)、選秀籤 (76人) 雷霆 B+ / 76人 B+





消息來源：The Canadian Press





在完整解析了老鷹、勇士、騎士與爵士的重磅操作後，NBA美國職籃（National Basketball Association）交佩爾頓的評級最終章，將帶您看懂這些操作背後的邏輯與風險。這是一筆令人唏噓的交易，達拉斯獨行俠在一年前豪賭A.戴維斯，如今卻選擇認賠殺出。美國媒體給予「B」的評級是基於止損的角度。華盛頓巫師的操作則令人困惑，獲得「C」評級。雖然這有助於確保本季戰績墊底以保住首輪籤，但引進傷病纏身的A.戴維斯與球隊重建的時間軸格格不入，除非他能奇蹟般恢復健康，否則對巫師長期助益有限。芝加哥公牛是截止日最忙碌的球隊之一，他們終於將合約即將到期的C.懷特（Coby White）送走，並在隨後的三方交易中引進了底特律活塞（Detroit Pistons）的年輕潛力J.艾維（Jaden Ivey）。佩爾頓讚賞公牛將老將K.赫爾特（Kevin Huerter）升級為年輕的J.艾維，獲得「B+」評級。雖然J.艾維在活塞發展不順，但他與J.吉迪（Josh Giddey）的後場搭檔值得期待。明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）則透過送走老將M.康利（Mike Conley）節省了大量豪華稅。奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）再次展現了他們資產煉金術，利用深不見底的選秀權庫存，將未來的首輪後段籤換成了費城76人（Philadelphia 76ers）的即戰力新秀J.麥肯（Jared McCain），雙方皆獲得「B+」評級。J.麥肯的投射能力完美契合雷霆體系，且他的合約紅利期能幫助雷霆應對未來主力續約後的薪資壓力。76人則透過送走受傷的J.麥肯換回選秀資產，避開豪華稅並累積未來籌碼。