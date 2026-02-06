布魯克林籃網今（6）日宣布將湯瑪斯（Cam Thomas）裁掉，湯瑪斯先前被視為「籃網三巨頭」時代後的核心球員，過去兩個賽季場均都超過20分，上賽季更繳出場均24分的表現，但本季攻、防數據下滑，最終在與球團關係逐漸緊張的情況下遭到放棄，但湯瑪斯「砍將」性質，預計將會吸引不少球隊爭取加盟。
防守數據太慘 湯瑪斯遭籃網放棄
本賽季湯瑪斯數據下滑，場均繳出15.6分、1.8籃板、3.1助攻，然而，本季當他在場時，籃網的防守效率為122.7，排名全聯盟墊底；反之，在湯瑪斯下場時，球隊防守效率降至115.4，接近聯盟平均水準。而湯瑪斯個人防守數據同樣不理想。湯瑪斯本季個人防守效率為125.6，位居全聯盟符合資格球員的後4%。
原先預期打出身價 因傷困擾意外跌出先發
湯瑪斯在去年未和籃網達成續約協議，最終僅接受1年600萬美元的「合格報價」湯瑪斯原先想用本賽季打出身價，但開季因傷缺席，同時失去先發位置，隨後與球隊關係緊張，明顯掉出球隊未來計劃。
聯盟趨勢改變 遠離防守能力不足的小型後衛
籃網的這項決定，也反映出各隊正逐漸遠離防守能力不足的小型得分後衛，例如老鷹將曾是球隊一哥崔・楊（Trae Young）交易至華盛頓巫師，曼菲斯灰熊曾嘗試交易莫蘭特（Ja Morant），甚至願意附帶選秀權並吸收不良合約，但仍找不到買家。
相較之下，球隊如今更重視身材尺寸與外線投射能力，戰績全聯盟最佳的奧克拉荷馬雷霆正是最佳例子，其先發陣容沒有任何一名球員身高低於196公分，輪替中最矮的華萊士（Cason Wallace）同時也是聯盟頂級防守者之一。
隨著進攻戰術日益進化，像湯瑪斯這類防守端難以被隱藏的球員，生存空間正逐漸縮小。這股趨勢，將持續影響各隊在打造具備季後賽競爭力陣容時的建隊方向。
資料來源：《The Sporting News》
