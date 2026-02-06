2026WBC世界棒球經典賽今（6）日公布各隊名單，日本在日前就已公布30人名單，今日官方名單出爐後，與先前30人名單完全相符，其中洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平本屆賽會以「指定打擊」身份登錄，代表今年經典賽將不會看到大谷翔平以「二刀流」身份出賽。
日本隊此次共有史上最多8名現役大聯盟球員入選，若菅野智之與金鶯完成大聯盟合約簽署，將增至9人。MLB Network節目中分析指出，大谷未列入日本投手群確實是一大損失，但日本仍擁有世界大賽MVP等級的王牌山本由伸。他去年震撼世界其存在感無可比擬，勢必成為焦點。
此外MLB Network也特別點出北海道火腿鬥士王牌伊藤大海，他在去年奪下日本職棒投手最高榮譽「澤村賞」在日本是家喻戶曉的投手，但對於美國球迷來說還不是那麼熟悉，MLB Network也表示伊藤大海很有可能在本屆經典後一舉成名，就像是2017年的千賀滉大一樣，此外宮城大彌、高橋宏斗與大勢也被點名為值得關注的投手。
日本本次30人名單中，有16人為2023年經典賽奪冠班底，另外12人為首次入選，其中來自阪神虎的佐藤輝明備受矚目，佐藤輝明上賽季轟出全日職最多的40發全壘打，外帶102分打點，打擊率2.77。
2026經典賽日本隊30人名單
投手
松井裕樹（聖地牙哥教士）、宮城大彌（歐力士猛牛）、伊藤大海（北海道火腿鬥士）、大勢（讀賣巨人）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、菊池雄星（洛杉磯天使）、山本由伸（洛杉磯道奇）、菅野智之（自由球員）、種市篤暉（千葉羅德海洋）、高橋宏斗（中日龍）、曽谷龍平（歐力士猛牛）、北山亘基（北海道火腿鬥士）、平良海馬（埼玉西武獅）、松本裕樹（軟銀鷹）、石井大智（阪神虎）
捕手
若月健矢（歐力士猛牛）、坂本誠志郎（阪神虎）、中村悠平（養樂多燕子）
內野手
小園海斗（廣島鯉魚）、牧原大成（軟銀鷹）、源田壯亮（埼玉西武獅）、佐藤輝明（阪神虎）、岡本和真（多倫多藍鳥）、村上宗隆（芝加哥白襪）
外野手
近藤健介（軟銀鷹）、周東佑京（軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）、鈴木誠也（芝加哥小熊）
指定打擊
大谷翔平（洛杉磯道奇）
資料來源：《產經體育》
