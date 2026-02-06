2026WBC世界棒球經典賽，中華隊30人參賽名單於今（6）日公布，效力日本職棒太平洋聯盟福岡軟銀鷹的張峻瑋，成為本次中華隊投手群最大亮點，張峻瑋青棒時期就讀於穀保家商，高中時期就能飆出超過150公里的火球，預計本次將會成為中華隊牛棚的「秘密武器」
高中時期展現王牌風範 曾多次入選U層級國家隊
張峻瑋出生於2005年11月14日，現年20歲，國小就讀於台東紅葉國小，國中與高中分別就讀卑南國中與穀保家商，在高中時期張峻瑋展現王牌風範，在2023年入選當年U18世界盃棒球賽中華隊名單，並在上美國隊的比賽中先發投 6.1 局無失分、7次三振、最快球速154公里表現，最終幫助中華隊拿下亞軍。
1億日圓加盟軟銀 張峻瑋未來備受期待
張峻瑋在2024年以1億日圓（約新台幣2100萬元）、年薪400萬日圓加盟軟銀鷹，2025年亞洲棒球錦標賽，張峻瑋對韓國登板後援時飆出生涯最快球速158公里，並在與日本的超級循環賽中擔任先發，投出4局無失分與5次三振的亮眼表現。
日媒也曾報導張峻瑋擁有極具競爭力的火球，是台灣未來新生代潛力新秀之一，軟銀監督小久保裕紀對他的評價極高，甚至直言其投球方式讓他想起昔日台灣傳奇投手郭源治；更有評論認為，張峻瑋身體運用的感覺與「東方特快車」郭泰源相似，潛力無窮。
本次入選經典賽中華隊30人名單，對於擁有150公里以上火球的張峻瑋來說，雖年紀尚輕，且首次入選成人國家隊，但按照整體中華隊牛棚的陣容來看，張峻瑋很有可能成為本次中華隊牛棚的奇兵。
資料來源：《台灣棒球維基館》
