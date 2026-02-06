我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳冠宇在2024年的世界12強棒球賽中出賽6場，主投5.2局、無失分，在冠軍戰對決日本時也有登板中繼1局，投出2K、無失分，是當時12強台灣陣中不可或缺的拆彈手。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

第六屆世界棒球經典賽（WBC）台灣隊30人正式名單於今（6）日亮牌，陣中最受矚目的資深戰力，莫過於35歲的樂天桃猿左投陳冠宇。隨著大聯盟官網公布30人正選名單，陳冠宇不僅追平潘威倫參戰3屆經典賽的隊史紀錄，更正式成為台灣史上首位集齊「三屆12強、三屆經典賽」兩大成人一級賽事勳章的球員，樹立難以超越的「陳冠宇障礙」。事實上，陳冠宇的這趟經典賽之旅起初並不順遂。他曾於受訪時坦言，原本考量休賽季調整進度與身體負荷，一度擔心自己無法在三月開打的賽事中發揮最佳狀態，甚至產生「婉拒徵召」的念頭，就怕拖累團隊。然而，總教練曾豪駒在1月初親自撥打電話誠摯邀約，這份信任成為關鍵。陳冠宇感性表示：「我真的很喜歡國家隊的氛圍，國家需要我，是一件很光榮的事。」他強調這次參賽不為任何人，而是希望在職業生涯後期，能為自己留下一個最完美的熱血回憶。除了參賽屆數創紀錄，陳冠宇在2017、2023兩屆賽事中，累計5場出賽（含1場先發），在短短6局中瘋狂飆出12次三振，是台灣隊史唯一奪三振次數達雙位數的投手。此外，陳冠宇在2024年的世界12強棒球賽中出賽6場，主投5.2局、無失分，在冠軍戰對決日本時也有登板中繼1局，投出2K、無失分，是當時12強台灣陣中不可或缺的拆彈手。儘管過去防禦率帳面數據較高，但陳冠宇豐富的國際賽經驗與對左打的壓制力，依然是教練團不可或缺的棋子。此次再度正選，他極有機會在有限的投球局數中，繼續堆高個人的三振障礙。身為陣中的資深元老，陳冠宇在18日的品牌活動中展現出務實與謙遜的態度。他提到，雖然資歷洋洋灑灑，但加入集訓後會把自己當成「學生」，向許多年輕優秀的學弟學習。他笑說：「這一群學弟其實都是很厲害的，我也希望可以去學學看他們身上一些新的、年輕活力的東西。」目前陳冠宇已投入台灣隊集訓。隨著台灣隊將於2月下旬展開高強度熱身賽，這名「微笑左投」能否在東京預賽再度展現其招牌拆彈能力，帶領台灣隊突圍小組賽，全台球迷都在拭目以待。