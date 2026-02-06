第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）各國參賽名單於今日正式揭曉。日本媒體《Sponichi Annex》認為，與日本隊同在C組的中華隊，憑藉徐若熙、古林睿煬、孫易磊等多位擁有日本職棒（NPB）經驗的投手及打者，加上在去年「世界棒球12強賽」奪冠的氣勢，直言可能是日本武士隊（Samurai Japan）在預賽首輪中「最難纏的對手」。
中職「兩大火球男」坐鎮 日媒高度戒備
日媒在報導中特別點名兩位深受日本球界矚目的投手，報導中提到，被譽為「台灣No.1右腕」的徐若熙，在經過日美多家球團爭奪後，以3年推定15億日圓的巨額合約加盟福岡軟銀鷹。他最快158公里的直球搭配多樣變化球，在2024年台灣大賽奪下MVP，被日媒視為中華隊的先發王牌。
目前效力於北海道日本火腿鬥士隊的古林睿煬，憑藉其對日本打者的熟悉度及優異的球質，也被日媒《Sponichi Annex》標記為必須警戒的對象。此外，日本火腿隊的孫易磊等具備旅日背景的投手陣容，也讓日本隊感到壓力。
打線星光熠熠 12強MVP陳傑憲領銜
中華隊的野手陣容同樣不容小覷。日媒指出，打線中軸預計由西武獅新成員林安可及具備MLB資歷的強打張育成坐鎮。特別是去年秋天在12強賽中帶領球隊奪金、並拿下賽事MVP的陳傑憲，由於其出身於岡山共生高校，對日本棒球極為熟稔，被視為打線核心。
值得注意的是，效力於美國職棒體系的潛力新秀，如辛辛那提紅人隊的小聯盟好手費爾查德（Stuart Fairchild）以及在3A表現優異的強打強納森-隆（Jonathan Long）也悉數入選，為中華隊增添了長打威脅。
日網評論：打台灣輸壓力會很大
日本球迷在名單公布後也引起熱烈討論。有日本網友表示：「如果輸給台灣，後續對上韓國與澳洲的壓力將會大到無法想像。」更有評論認為，由於台灣棒球受平野惠一（中信兄弟總教練）及後藤光尊（富邦悍將教練）等NPB體系教練的指導，球風已與日本非常接近，「只要投手能投出水準，日本隊絕對不好打。」
隨著中華隊名單出爐，這場台日對決已成為C組最受矚目的焦點。日本隊預計將派出王牌山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）在首戰掛帥，以應對這支被日媒稱為「最難纏對手」的中華勁旅。
消息來源：Sponichi Annex
