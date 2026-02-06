2026WBC世界棒球經典賽，美媒《CBS Sports》先前針對本屆經典賽各隊做出實力排名，中華隊被排在第18名，被分在「志在參加組」但大聯盟記者克雷爾（Michael Clair）今日在X上發文表示，中華隊是他本屆經典賽看好的三支黑馬球隊之一，甚至可能一路過關斬將奪冠。
中華隊陣容亮點多 美媒點名是黑馬
中華隊本次30人名單共有10位世界棒球12強冠軍班底，包含陳傑憲、林家正等，此外本屆中華隊共有15名旅外球員，打破2009年經典賽12名旅外球員紀錄，其中「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）以及費爾柴德（Stuart Fairchild）成為本屆球迷關注焦點。
克雷爾今日在X上發文表示，自2023年墨西哥打進4強後，墨西哥棒球成長速度令人驚嘆，自己現在是墨西哥的粉絲，同時表示加拿大、墨西哥以及中華隊是他心目中的三支黑馬球隊，「墨西哥、加拿大和中華台北是我的三支黑馬球隊，我看好他們會帶來驚喜，甚至可能一路過關斬將奪冠。」
大聯盟官網回顧中華隊 對曾豪駒來說是極大挑戰
大聯盟官方記者Casey Drottar，近期在官網回顧中華隊經典賽參賽紀錄，在文末Drottar點出中華隊本屆最大的問題，就是是否具備再次爆冷擊敗日本的實力，Drottar表示12強的日本隊沒有大谷翔平以及山本由伸，同時對於中華隊總教練增豪駒來說，本屆經典賽是一次極大的挑戰，「對曾豪駒而言，這次經典賽總教練初登場面臨極大挑戰，而要讓中華隊自2013年來首次闖出小組賽，絕非易事。」
資料來源：《X》、《MLB》
