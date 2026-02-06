我是廣告 請繼續往下閱讀

2026WBC世界棒球經典賽，本屆中華隊30人參賽名單於今（6）日公布，陣中共有三名捕手，分別為林家正、蔣少宏以及吉力吉撈‧鞏冠，2024年幫助中華隊奪得世界棒球12冠軍的戴培峰，本次再度遭到割愛，這也是戴培峰繼2023年後，第二度無緣中華隊經典賽正選名單。戴培峰曾在2023年入選經典賽36人集訓名單，但最終由吉力吉撈‧鞏冠、高宇杰以及林岱安三名捕手入選，今年戴培峰再次入選中華隊集訓名單，先前接受訪問時，他也表示自己的目標就是要擠進30人名單，但最終仍遭到割愛。戴培峰先前也曾透露為了參與中華隊集訓，有將狀態稍微調快，希望能夠維持較好的狀態爭取30人名單機會，他也曾表示這次如果沒被選到，就是第2次被刷掉，但盡力就好，結果是如何就先不去想，跟大家一起努力，替國家貢獻。此外效力MLB匹茲堡海盜高階1A小將張弘稜，本次也入選中華隊32人集訓名單，並成為投手教練林岳平口中「低調的黑馬」他先前受訪時，也曾表示自己的目標就是要參戰WBC，為此還提前做足準備。張弘稜去年旅美球速激升至98英里（157公里）原先也被預期成為中華隊投手群的「秘密武器」但最終同樣無緣入選30人正式名單。