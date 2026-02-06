我是廣告 請繼續往下閱讀

KD苦撐創紀錄 防守崩盤淪隊史最老「30+5」先生

休士頓火箭隊近日陷入空前低潮，今（6）日於主場背靠背迎戰東區排名第11的夏洛特黃蜂，卻以99：109慘遭逆轉。這不僅是火箭連續兩天在休士頓主場吞下慘敗，全隊毫無鬥志的表現更讓主帥烏度卡（Ime Udoka）徹底死心，於末節剩下7分44秒時便直接撤下主力宣布投降。值得一提的是，比賽來到第二節時，火箭當家球星杜蘭特（Kevin Durant）因為申京（Alperen Sengun）再度輕鬆被過，忍無可忍地直接場上開罵：「你倒是防守啊！」37歲的火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今日出戰31分鐘，全場21投11中、三分球4投3中，高效轟下31分、3籃板與5次抄截。根據數據統計，KD成為火箭隊史達成「30分、5抄截」數據年齡最大的球員。然而，KD的神勇表現卻換不回隊友的防守專注度。比賽第二節，當黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel）輕鬆運球過掉中鋒申京（Alperen Sengun）上籃後，KD 終於忍無可忍，對著防守漏人的申京怒吼：「我的天啊！你倒是防守啊！（DAMN MY GOD PLAY SOME DEFENSE.）」被視為核心之一的申京今日表現極為低迷，出賽28分鐘、11投僅3中，僅攻下7分、9籃板，正負值為-6。這已經是他連續兩場表現崩盤，賽後甚至有球評直言：「全明星賽沒選他真的是正確的決定。」這場比賽過後，火箭連續兩場比賽都在主場輸超過雙位數。火箭記者Bradeaux賽後在社群媒體上寫道：「火箭的表現跟上一場一樣糟糕，完全看不到活力，這真的太可悲了，主場二連敗，所有人都該感到羞愧。」休士頓當地媒體Will更是語表示：「我很難想像觀看火箭比賽會變成一件這麼令人厭煩的事，感覺每晚都在被羞辱。我們一場要丟多少籃板？這簡直令人作嘔。」