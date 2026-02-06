我是廣告 請繼續往下閱讀

文班亞馬半場5記三分 馬刺團隊籃球超無解

西區兩樣情！馬刺衝擊西區榜首、獨行俠步入重建

聖安東尼奧馬刺今（6）日客場挑戰達拉斯獨行俠，這也是馬刺建隊50年來的第4000場里程碑。馬刺靠著「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）全場轟下29分、11籃板，以及團隊7人得分上雙的猛烈火力，最終以135：123擊敗獨行俠，不僅收下三連勝穩居西區第二，更送給正在重建陣痛期的獨行俠慘澹的6連敗。儘管獨行俠輸球，當家新星弗拉格（Cooper Flagg）全場砍下32分，成為NBA史上首位能連續4場砍下「30+」的19歲球員，讓達拉斯球迷稍微鬆一口氣。獨行俠在交易截止日前震撼宣布送走頂薪長人「AD」戴維斯（Anthony Davis），進入圍繞狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）的重建期。今日面對背靠背作戰的馬刺，獨行俠雖展現頑強韌性，一度在第三節將13分的落後追到僅剩1分差，但最終仍不敵馬刺成熟的團隊進攻。儘管球隊輸球，弗拉格依舊打出狀元的身價，全場27投14中、砍下32分、6籃板、4助攻及3阻攻，成為NBA史上首位能連續4場砍下「30+」的19歲球員。此外，落選新秀馬紹爾（Naji Marshall）今日也轟下追平全隊最高的32分，兩人聯手讓馬刺嚇出一身冷汗。馬刺狀元文班亞馬開賽就打出恐怖的統治力，上半場便投進5記三分球、進帳20分，帶領馬刺早早取得雙位數領先。雖然馬刺後場核心福克斯（De'Aaron Fox）今日手感低迷，僅16投7中進帳17分，但馬刺靠著強大的板凳深度補足火力，強森（Keldon Johnson）與新人卡斯爾（Stephon Castle）合力貢獻30分，穩住領先優勢。決勝末節，獨行俠數度追至一顆球權的差距，但馬刺老將巴恩斯（Harrison Barnes）關鍵時刻兩記三分彈止血，隨後卡斯爾與文班亞馬接連罰球命中，徹底粉碎獨行俠逆轉希望。馬刺目前以34勝16敗的戰績高居西區第二，逐步展現爭冠豪強的姿態；反觀獨行俠在厄文（Kyrie Irving）報銷還沒回歸與AD被送走後，戰績跌至19勝31敗。雖然獨行俠正經歷連敗陰霾，但弗拉格展現出的基石天賦，已讓達拉斯球迷看到重建的曙光。兩隊將在聖安東尼奧進行本賽季第三度交鋒，屆時獨行俠主帥基德（Jason Kidd）能否找出限制文班亞馬的方法，避免被馬刺單季橫掃，將是球迷關注的焦點。