2026WBC世界棒球經典賽，中華隊今（6）公布30人參賽名單，其中共帶了16名投手參賽，寫下中華隊歷屆經典賽紀錄，此外也同時公布各選手背號，被譽為本屆中華隊先發三本柱的徐若熙、古林睿煬以及林昱珉分別身穿00、11和45號，代表王牌的18號背號，則是由張育成身披，這也是他連續兩屆經典賽選擇18號作為背號。攤開中華隊過去的經典賽陣容，2006年第一屆經典賽，中華隊共帶了14名投手，2009、2013以及2017年為13名，2023年則是14名，本屆經典賽中華隊共有16名投手入選，預測是要應對經典賽對於投球數的嚴格限制。本次賽會沿用過去經典賽資格賽的用球限制。單一投手單場投滿85球後最多投完當打席就需退場，單場投滿50球需休息4天才能再投，投滿30球則需休息1天。另外就算投手單場皆未投滿30球，連投兩場後仍需休息一天。球隊若違規使用投手，將直接被判棄權。本次經典賽徐若熙選擇披上「00」號戰袍，這也是中華隊經典賽歷史上首次有選手選擇00號為背號，過去只有上一屆的投手教練許銘傑選擇00號為背號，而代表王牌的18號球衣由張育成身穿，他在上一屆經典賽同樣身披18號球衣，而在世界棒球12強身穿18號球衣的林凱威，在本次經典賽則是選擇0號球衣。資料來源：《維基百科》