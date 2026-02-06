2026WBC世界棒球經典賽，波多黎各陣中多名球星日前因保險問題，未被獲准代表國家隊出賽，波多黎各棒協一度揚言要退出本屆經典賽，但最後仍決定參賽，今（6）日波多黎各公布30人名單，其中效力紐約大都會的明星游擊手林多（Francisco Lindor）以及休士頓太空人強打柯瑞亞（Carlos Correa）最終仍無入選30人名單。
波多黎各多名大咖缺席 戰力受衝擊
先前曾傳出多倫多藍鳥投手貝瑞歐斯（Jose Berrios）、林多、柯瑞亞、明尼蘇達雙城捕手卡拉丁尼（Victor Caratini）、芝加哥小熊投手里歐斯（Yacksel Ríos）、巴耶茲（Javier Báez）以及波士頓紅襪投手莫蘭（Jovani Morán）都因保險被拒，而無法參與WBC賽事。
羅哈斯也被拒保 波多黎各僅剩亞瑞納多撐場
洛杉磯道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）也曾表態有意代表波多黎各出賽，但最終因年齡以及傷病紀錄被拒保，進而被迫退賽，今日波多黎各名單公布，被拒保的6名選手中，最終僅有里歐斯以及莫蘭順利參賽，原先洛杉磯道奇迪亞茲（Edwin Diaz）也無法參賽，但最終仍在30人名單中。
在多名明星球員未能參賽的情況下，波多黎各實力大減，目前陣中大咖球星僅有亞瑞納多（Nolan Arenado）其餘大聯盟球員包含卡斯楚（Willi Castro）、羅沙里歐（Eddie Rosario）等。
2026WBC世界棒球經典賽波多黎各30人名單：
投手
克魯斯（Fernando Cruz）、德萊昂（José De León）、迪亞斯（Edwin Díaz）、埃斯帕達（José Espada）、加西亞（Rico Garcia）、盧戈（Seth Lugo）、洛佩斯（Jorge López）、莫蘭（Jovani Morán）、基諾內斯（Luis Quinones）、雷耶斯（Angel Reyes）、里維拉（Eduardo Rivera）、羅德里格斯（Gabriel Rodríguez）、羅德里格斯（Elmer Rodríguez）、里奧斯（Yacksel Ríos）、維萊茲（Ricardo Velez）。
捕手
馬爾多納多（Martín Maldonado）、瓦斯奎茲（Christian Vázquez）。
內野手
亞瑞納多（Nolan Arenado）、阿羅約（Edwin Arroyo）、赫爾奈茲（Darrell Hernáiz）、里維拉（Emmanuel Rivera）、巴斯奎斯（Luis Vázquez）。
外野手
卡斯特羅（Willi Castro）、科特斯（Carlos Cortes）、盧戈（Matthew Lugo）、梅倫德茲（MJ Melendez）、拉莫斯（Heliot Ramos）、羅薩里奧（Eddie Rosario）、托雷斯（Bryan Torres）。
資料來源：《WBC》
