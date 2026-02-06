我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限正式畫下句點，除了絞盡腦汁的各隊高層外，場外最忙碌的男人莫過於掌握全聯盟交易秘辛的《ESPN》爆料大神查拉尼亞（Shams Charania）。他在社群媒體上大方展示自己「非人類」的工作強度，驚人的手機螢幕使用紀錄瞬間引發全球球迷熱議。在交易大限截止前夕，Shams個人社群平台分享了一段影片，畫面顯示他在過去 24 小時內的手機螢幕使用時間達到了驚人的20小時11分鐘。這意味著在整整一天的時間裡，他只有不到4小時的時間是離開手機螢幕的，這不僅包括了與全聯盟30支球隊高層、經紀人的密集通訊，更得隨時緊盯各項報價的變動。對此，Shams顯得老神在在，甚至還語帶保留地表示：「我覺得這還不是極限，在交易截止日當天（2月6日），我的手機使用時間絕對會超過這個數字。」不過，由於本屆交易大限在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）最終留隊的情況下，Shams被不少球迷批評為「雷聲大雨點小」。也有酸民趁機吐槽：「用了20小時手機，結果最重要的那筆交易（字母哥）居然沒發生？」、「為了等字母哥的交易，睡不到4小時啊」、「花了那麼多時間在螢幕上，結果什麼都沒得到」自從《ESPN》前傳奇記者Adrian Wojnarowski退休後，Shams已然成為NBA消息來源的最大指標之一。雖然交易大限前公鹿隊的「字母哥交易案」並未如部分流言預期般成交，但Shams透過20小時的螢幕使用紀錄依舊讓許多球迷感嘆「太敬業」。