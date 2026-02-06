我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（6）日作客鳳凰城太陽主場，雖然兩隊看板球星柯瑞（Stephen Curry）與布克（Devin Booker）皆因傷缺席，讓這場西區強權之戰少了一些星味，但雙方激戰至最後一刻才分出勝負。勇士隊在末節頂住太陽隊的反撲壓力，最終以驚險取勝，終結了近期的小連敗。由於柯瑞仍受右膝「跑者膝」傷勢困擾，這已是他連續第三場缺陣。勇士教練團今日微調陣容，改由斯賓塞（Pat Spencer）與梅爾頓（De'Anthony Melton）搭檔後場。太陽隊方面，除了布克缺席外，休賽季補強的狄龍·布魯克斯（Dillon Brooks）今日也承擔了更多進攻責任，試圖補上得分空缺。上半場勇士隊展現較佳的防守積極度，加上奇兵桑托斯（Gui Santos）維持近期火熱狀態，半場打完繳出11分、7助攻的超全面成績單，幫助勇士半場打完取得59：55小幅領先。進入下半場，太陽隊展開瘋狂反撲，單節打出27：17的攻勢，反倒帶著領先進入決勝第四節。然而關鍵時刻，勇士桑托斯再度站了出來，包括讀秒階段關鍵上籃得手超前比分，全場攻下18分的他無疑是勇士逆轉獲勝的最大功臣，搭配今日擔任先發攻下20分的斯賓塞，終場勇士便以101：97於客場氣走太陽。