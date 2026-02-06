我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今日迎來一場焦點大戰，洛杉磯湖人（31勝19負）在主場迎戰費城76人（29勝22負）。湖人隊在核心球員唐西奇（Luka Doncic）上半場因傷退場的逆境下，憑藉里夫斯（Austin Reaves）替補出發狂轟35分的英雄表現，最終以119：115險勝76人隊，不僅豪取2連勝，更終結了對方的5連勝。本場比賽上半場發生突發狀況，第二節剩餘約4分鐘時，唐西奇在一次進攻後捂著左腿露出痛苦表情。湖人隨即請求暫停並將其換下。不久後，湖人官方宣布唐西奇因左腿筋痠痛（Hamstring soreness）本場不會回歸。令人關注的是，唐西奇在返回更衣室途中顯得極度沮喪，一度憤怒抬腳踢向場邊的廣告牌以宣洩情緒。他在退場前出戰約16分鐘，留下10分、4籃板、2助攻及5次失誤的數據。76人隊當家中鋒恩比德（Joel Embiid）開賽表現強勢，單節進帳12分帶領球隊取得領先。半場結束時，76人隊以59-51領先湖人。第三節76人一度將領先優勢擴大至14分，但湖人展現韌性，由詹姆斯（LeBron James）與八村壘（Rui Hachimura）聯手追分，在三節結束時將差距縮小至2分。進入關鍵第四節，里夫斯徹底接管比賽。他開局連續投中兩記三分球，個人連拿8分率隊打出12-2的反擊高潮一舉反超。隨後史馬特（Marcus Smart）也挺身而出貢獻兩記外線，湖人在末節中段一度領先達16分。儘管76人隊在最後關頭靠著馬克西（Tyrese Maxey）與埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）的拚搶追至僅剩3分差，但里夫斯關鍵兩罰全中與八村壘的扣籃最終鎖定勝局。湖人隊方面，里夫斯35分6籃板、詹姆斯17分10助攻、拉拉維亞14分、八村壘12分7籃板。76人隊則以恩比德33分7籃板7助攻最佳，馬克西26分13助攻、埃奇庫姆19分10籃板。