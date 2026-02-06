NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間2月7日進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是底特律活塞主場對上紐約尼克的比賽。活塞目前拿下37勝13敗，暫居東區龍頭，尼克則是拿下33勝18敗，暫居東區第二，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
底特律活塞（37勝13敗）vs 紐約尼克（33勝18敗）
比賽地點：小凱薩體育館
比賽時間：台灣時間2月7日（六）上午 08：30
✅ 活塞觀戰焦點：康寧漢穩定發揮、杜蘭禁區影響力大
活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham ）本季場均助攻領先聯盟；杜蘭（Jalen Duren）本季首度入選全明星，禁區統治力大幅提升。近期雖因哈里斯（Tobias Harris）等傷病出現波動，但整體防守效率與板凳深度仍支撐球隊的穩定性。
觀戰重點：
✅活塞觀戰焦點：
尼克昨日剛在麥迪遜花園廣場歷經兩度延長最終以 134：127 擊敗金塊。這場勝利將連勝紀錄推向8場。這波連勝的主因在於教練團對防守體系的微調，將對手命中率壓制在41%左右，8連勝期間，尼克場均勝分曾高達24.7分。
🏀NBA賽程（台灣時間2/7）
08：30 活塞VS尼克
08：30 塞爾提克VS熱火
09：00 公鹿VS溜馬
09：00 灰狼VS鵜鶘
11：00 快艇VS國王
11：00 拓荒者VS灰熊
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：08：30 活塞VS尼克、11：00 快艇VS國王
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
