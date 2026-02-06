我是廣告 請繼續往下閱讀

康寧漢能否持續發揮？ 板凳能否挹注火力？ 杜蘭禁區能否抵擋尼克？

連勝紀錄能否延續？ 唐斯、布朗森能否維持高檔表現？ 防守表現能否維持？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間2月7日進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是底特律活塞主場對上紐約尼克的比賽。活塞目前拿下37勝13敗，暫居東區龍頭，尼克則是拿下33勝18敗，暫居東區第二，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。比賽地點：小凱薩體育館比賽時間：台灣時間2月7日（六）上午 08：30觀戰重點：尼克昨日剛在麥迪遜花園廣場歷經兩度延長最終以 134：127 擊敗金塊。這場勝利將連勝紀錄推向8場。這波連勝的主因在於教練團對防守體系的微調，將對手命中率壓制在41%左右，8連勝期間，尼克場均勝分曾高達24.7分。08：30 活塞VS尼克08：30 塞爾提克VS熱火09：00 公鹿VS溜馬09：00 灰狼VS鵜鶘11：00 快艇VS國王11：00 拓荒者VS灰熊📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：08：30 活塞VS尼克、11：00 快艇VS國王NBA League Pass、Line Today。