NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間2月7日進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是底特律活塞主場對上紐約尼克的比賽。活塞目前拿下37勝13敗，暫居東區龍頭，尼克則是拿下33勝18敗，暫居東區第二，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
底特律活塞（3713敗）vs 紐約尼克（3318敗）

比賽地點：小凱薩體育館

比賽時間：台灣時間2月7日（六）上午 08：30

 活塞觀戰焦點：康寧漢穩定發揮、杜蘭禁區影響力大

活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham ）本季場均助攻領先聯盟；杜蘭（Jalen Duren）本季首度入選全明星，禁區統治力大幅提升。近期雖因哈里斯（Tobias Harris）等傷病出現波動，但整體防守效率與板凳深度仍支撐球隊的穩定性。

觀戰重點：

  1. 康寧漢能否持續發揮？
  2. 板凳能否挹注火力？
  3. 杜蘭禁區能否抵擋尼克？

活塞觀戰焦點

尼克昨日剛在麥迪遜花園廣場歷經兩度延長最終以 134：127 擊敗金塊。這場勝利將連勝紀錄推向8場。這波連勝的主因在於教練團對防守體系的微調，將對手命中率壓制在41%左右，8連勝期間，尼克場均勝分曾高達24.7分。

  1. 連勝紀錄能否延續？
  2. 唐斯、布朗森能否維持高檔表現？
  3. 防守表現能否維持？

🏀NBA賽程（台灣時間2/7

08：30 活塞VS尼克

08：30 塞爾提克VS熱火

09：00 公鹿VS溜馬

09：00 灰狼VS鵜鶘

11：00 快艇VS國王

11：00 拓荒者VS灰熊


📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台

🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：08：30 活塞VS尼克、11：00 快艇VS國王


🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

NBA相關新聞：

NBA／莫蘭特賣不掉！竟「倒貼選秀籤」才有人要　灰熊寧願賭奇蹟

NBA／波爾辛吉斯勇士首秀要來了！科爾對健康掛保證　將披7號戰袍

NBA／字母哥不走了？公鹿留人藏心機　美媒爆今夏鎖定「3大豪門」

相關新聞

NBA／湖人麻煩大了！唐西奇左大腿後側受傷　將接受核磁共振檢查

NBA／交易AD後首戰！獨行俠123：135輸馬刺　弗拉格卻成史上第1人

NBA 交易分析(下)／戴維斯前進華盛頓巫師只被評B！雷霆換資產B+

NBA／詹皇將離開湖人？昔日「帶刀侍衛」史密斯預言：他會回騎士