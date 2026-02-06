我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

NBA上演一場精采的逆轉秀，金州勇士今(6)日在客場克服第四節一度落後14分的劣勢，終場以101：97險勝鳳凰城太陽。太陽在前三節表現穩健，帶領著82：76的領先進入決勝節，隨後太陽控衛C.吉萊斯皮（Collin Gillespie）連續投進兩顆三分球，一度將分差拉開至90：76。然而，勇士隊並未輕言放棄，展開步步為營的反擊，在比賽最後55.8秒時，由D.梅爾頓（De'Anthony Melton）切入上籃將比數追成97：97平手。隨後，G.桑托斯（Gui Santos）在倒數28.7秒完成快攻上籃，幫助勇士以99：97超前。太陽雖有最後一擊機會，但D.布魯克斯（Dillon Brooks）的三分彈未果，勇士G.裴頓二世（Gary Payton II）搶下關鍵籃板，最終梅爾頓在終場哨響前接獲M.穆迪（Moses Moody）傳球補上兩分，鎖定勝局。勇士此役多位主力缺陣，包含因膝傷休戰的球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry），但板凳球員適時挺身而出。P.史賓瑟（Pat Spencer）投進5顆三分球，砍下個人生涯新高的20分，桑托斯也貢獻18分。太陽方面，則以布魯克斯的24分為最高，G.艾倫（Grayson Allen）挹注21分，但艾倫在第四節末段落地不慎受傷提前退場，對太陽戰力造成不小打擊。太陽兩大球星德文·布克（Devin Booker）與J.格林（Jalen Green）也分別因傷缺席本場賽事。場外交易消息同樣引人注目，勇士日前與亞特蘭大老鷹達成重磅交易，送出小將J.庫明加（Jonathan Kuminga）與射手B.希爾德（Buddy Hield），換來明星中鋒K.波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。根據NBA美國職籃（National Basketball Association）合約，波爾辛吉斯本季薪資約3070萬美金（約9.85億台幣）。此外，勇士也將前鋒T.傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）送至多倫多暴龍（Toronto Raptors），換取一枚2026年的次輪選秀權。