▲《小姐不熙娣》製作人B2（右）昨日發出與代班主持人吳姍儒（右）合照，其中「後會有期」4字引發猜測。（圖／B2 IG@b2_studio）

藝人小S（徐熙娣）在去年2月痛失姊姊大S（徐熙媛）後，全面暫停演藝工作，如今已過去1年，外界都對她的復工時間非常關注。而昨（5）日，《小姐不熙娣》製作人B2分享與代班主持人吳姍儒（Sandy）等人合照，禮物上竟出現4字「後會有期」，讓外界猜測小S即將回歸。小S的復工消息被瘋傳後，《NOWNEWS今日新聞》進一步詢問確切消息，稍早《小姐不熙娣》製作人B2也做出回應，「完全沒有耶，只是年前最後一錄。主持人都會發紅包或禮物，而且那是Sandy送的烏魚子禮盒。小S還是沒有說復出日期，等她準備好會告訴我們」，否認小S的復工傳聞。傳聞的來源是從B2與吳姍儒的合照開始，B2在昨日於IG上傳與吳姍儒及派翠克等人的合照，其中與吳姍儒的合照中，上面寫著「謝謝珊迪～合作愉快喔」。但有眼尖網友發現，B2手上還拿著一個禮物，寫著「後會有期」，因此傳出吳姍儒是否將結束代班工作、小S回歸接棒的傳聞。小S去年2月起全面停工後，《小姐不熙娣》找來吳姍儒、薔薔代班搭檔派翠克，派翠克曾在奪下金鐘獎後受訪表示，私下擔心給小S壓力，平常聊天內容都是日常話題，並不特別追問其回歸時間，「如果是我也不會想被問。希望她好好充電，強勢回歸」，鬆口對方應是跨年後復出，不過不敢把話說死，「一切還是以S姐自己決定為主」。然而，小S去年繼《康熙來了》後，以《小姐不熙娣》拿下第2座金鐘獎，讓外界好奇是否因此回歸《小姐不熙娣》，她當時受訪透露暫無回歸節目打算，「至少讓我過完跨年吧，因為之前每一年跨年是在大S家吃飯，熬到12點然後去看煙火，今年第一次沒有她不知道怎麼過」，坦言目前狀態時而ok、時而崩潰大哭，「希望再給自己一點時間，給觀眾看到更好的我！」