我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊30人正式名單於今日揭曉，除了眾多旅外大咖與12強奪冠班底外，名單中出現了一個令人動容的勵志名字——奧克蘭運動家隊投手。他不僅是台灣史上首位「非科班出身」旅美的投手，如今更進一步踏上一級國際賽殿堂，寫下從社區棒球一路闖進經典賽的奇蹟篇章。沙子宸的棒球生涯與多數菁英選手截然不同。國小時他是一名足球員，國中時期也僅在社團性質的社區棒球隊打球，直到進入彰化藝中才正式接受正規科班訓練。起步雖晚，但他憑藉著 190 公分的優異身材天賦與極高的自律性，球速從高一的123公里一路飆升至畢業前的147公里。2022年他以42.5萬美金簽約金加盟奧克蘭運動家隊，成為社區棒球界口中的傳奇，也證明了「熱情與努力能打破出身限制」。沙子宸之所以能擠進競爭激烈的 30 人名單，關鍵在於他在去年經典賽資格賽（WBCQ）的亮眼表現。當時他對陣南非隊擔任先發，球速突破150公里，展現強大的壓制力，儘管中途因抽筋提前退場，但其穩定的控球與具備高水準的變化球，已讓教練團留下深刻印象。總教練曾豪駒表示，沙子宸在場上的冷靜度超越年齡，是投手群中不可或缺的「活棋」。在官方名單正式公布前，沙子宸已在社群平台搶先分享自己的特製戰靴，並感性寫下：「很高興能再次披上國家隊戰袍，這次為了國家榮譽我將會全力以赴，大家日本見！」他在受訪時曾透露，若有機會在WBC登板，最想對決的打者就是道奇隊球星大谷翔平，「每個人都想跟大谷對決，那是夢想的終極舞台。」這位 22 歲的小將，正準備用他的故事告訴世界，不論起點在哪，只要敢夢，世界就在腳下。