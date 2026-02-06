我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）官方於今日（6）上午正式公布各參賽國的30人最終名單。WBC官方社群粉專在發布中華隊（Team Chinese Taipei）資訊時，特別選定具備大聯盟資歷且參與過上屆賽事的「台灣三傑」張育成、林子偉、鄭宗哲作為封面人物。貼文一出，隨即引發台灣球迷的應援熱潮，讚數於短時間內即將突破7000大關，社群聲勢遠超美、日等強權。WBC官方社群自今日上午8時起陸續貼出各隊封面圖。在中華隊的部分，官方特別挑選了張育成、林子偉與鄭宗哲3人。這3位選手不僅都擁有大聯盟經驗，更是上屆經典賽的核心成員，被外界解讀為「台灣隊的國際資歷門面」。這張封面圖成功激發了球迷的民族認同感。雖然官方發文稱呼為「Team Chinese Taipei」，但貼文下方留言區已被大批「Team Taiwan」與國旗符號洗版。截至下午，該篇貼文的讚數已迅速攀升並突破7000大關，對比之下，同時期發布的美國隊、日本隊（包含球星大谷翔平）貼文讚數多落在數百至千餘之間，台灣球迷的戰鬥力與應援氣勢在場外率先「海放」各國。本屆中華隊由12強冠軍教頭曾豪駒領軍，陣容包含16名投手、3名捕手、7名內野手及4名外野手。旅外優勢： 本屆共徵召14至15位旅外球員，為歷屆最多紀錄。混血新血： 名單中納入費爾柴德（Stuart Fairchild）與強納森-龍（Jonathon Long）2名混血好手，大幅提升打線威脅。黑馬投手： 福岡軟銀鷹20歲育成強投張峻瑋，憑藉158公里火球天賦入選，成為名單中的最大驚喜。除了球員陣容，教練團同樣星光熠熠。除了總教練曾豪駒外，還包括打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練林岳平，牛棚教練王建民，以及捕手教練高志綱。這群在國際賽擁有豐富經驗的「傳奇球星組」，將成為球員場上最堅實的後盾。隨著30人名單塵埃落定，中華隊展現了史上最強的團隊戰力。雖然身處C組面對日、韓等強隊挑戰極大，但台灣球迷展現出的強大向心力，已讓中華隊在場外聲勢上先聲奪人。中華隊首場賽事將於3月5日開打，屆時全世界將再次見證台灣棒球的應援魅力。