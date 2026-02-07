我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現年34歲的米德爾頓在截止日前被華盛頓巫師（Washington Wizards）交易至達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）。（圖／美聯社／達志影像）

▲38歲的老將康利經歷了「一日兩換」，先是被交易至芝加哥公牛（Chicago Bulls），隨後轉戰夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）並被裁掉，目前已恢復自由身。（圖／美聯社／達志影像）

▲目前保羅預計會被暴龍裁掉。雖然本季在快艇場均僅得3分，但具備豐富經驗的他仍有望成為年輕球隊的導師。（圖／美聯社／達志影像）

▲最令人意外的是籃網隊裁掉了24歲的得分手湯瑪斯。湯瑪斯本季場均進帳近16分，但低於40%的投籃命中率讓他難以說服球隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲「球哥」鮑爾在克里夫蘭騎士復出後表現平平，已被交易至猶他爵士並預計會被裁掉。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日落下帷幕，雖然備受關注的阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）最終並未易主，但聯盟各隊已迅速將目光轉向「買斷市場（Buyout Market）」。美媒《CBS Sports》今日評選出5位最具影響力的潛在買斷人選，其中包括身價高達3300萬美元（約合新台幣10.4億元）的冠軍前鋒米德爾頓（Khris Middleton），以及仍在尋求職涯終點站的傳奇控衛保羅（Chris Paul）。現年34歲的米德爾頓在截止日前被華盛頓巫師（Washington Wizards）交易至達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）。由於獨行俠目前的建隊重心在於培養狀元大熱門弗拉格（Cooper Flagg），外界預計這名坐擁3300萬美元合約的冠軍射手極可能達成買斷，加盟具爭冠實力的隊伍。儘管本季在巫師場均僅10.3分，但他優質的3D（三分與防守）屬性仍是競爭者眼中的珍寶。38歲的老將康利經歷了「一日兩換」，先是被交易至芝加哥公牛（Chicago Bulls），隨後轉戰夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）並被裁掉，目前已恢復自由身。灰狼隊球星愛德華茲（Anthony Edwards）已公開招募這位球隊「教父」，由於康利對明尼蘇達的體系與更衣室文化至關重要，外界普遍預期他將回歸灰狼。40歲的保羅在過去8個月內命運多舛，重返洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers）後宣布本季為最後一舞，卻在12月遭到冷凍，隨後被送往多倫多暴龍（Toronto Raptors）。目前保羅預計會被暴龍裁掉。雖然本季在快艇場均僅得3分，但具備豐富經驗的他仍有望成為年輕球隊的導師，或是尋求加入具備爭冠競爭力的強權。最令人意外的是籃網隊裁掉了24歲的得分手湯瑪斯。湯瑪斯本季場均進帳近16分，但低於40%的投籃命中率讓他難以說服球隊。目前他已在社群媒體上毛遂自薦，強調自己能為新球隊帶來「精英級的得分與策應能力」，這名高效能板凳暴徒預計會吸引不少缺乏替補火力的球隊競逐。「球哥」鮑爾在克里夫蘭騎士復出後表現平平，已被交易至猶他爵士並預計會被裁掉。儘管長年膝傷影響了他的運動能力，但他出色的外線防守與組織視野依然具備市場價值。對於急需後場防守硬度的球隊（如勇士）而言，鮑爾是一筆值得低價賭一把的投資。