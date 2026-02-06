我是廣告 請繼續往下閱讀

▲火星人布魯諾在IG曬出被粉絲惡搞的與Rosé身高差合照。（圖／IG@brunomars）

韓國女團BLACKPINK成員Rosé和火星人布魯諾（Bruno Mars），在2日於第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）舞台，表演經典神曲〈APT.〉。而當晚該首歌曲獲得3項大獎提名，但都未能獲獎，由於這是火星人布魯諾時隔6年首度未獲得葛萊美獎，Rosé也因此被部分網友批評。不過之後竟傳出火星人布魯諾在典禮結束，就取消追蹤Rosé的傳聞，但經查證後，兩人依然互相追蹤，火星人布魯諾也曬出粉絲惡搞的與Rosé身高差照片，幽默否認不合傳聞。Rosé日前與火星人布魯諾登上葛萊美獎舞台，合體表演神曲〈APT.〉，精采演出獲得外界好評。但該首歌曲未能獲得任何獎項，還因此有網友批評Rosé帶壞火星人布魯諾的獲獎運。不料之後又有人指出火星人布魯諾在典禮結束後，取消追蹤了Rosé，再度引發討論，不過經過查證後，發現兩人依然互相追蹤。火星人布魯諾還疑似為了否認不合傳聞，先是PO出韓國對K-POP前進葛萊美的報導後，再PO一張粉絲惡搞的跟Rosé身高差合照，只見Rosé是原本的正常模樣，火星人布魯諾卻被修成小矮人，身高只到Rosé的腰部，直接讓粉絲笑翻，不過這也證明了兩人不變的好感情。Rosé憑藉與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的神曲〈APT.〉，入圍於第68屆葛萊美獎的3項大獎。雖然最終在「年度製作」、「年度歌曲」以及「最佳流行重唱／團體演出」中遺憾未獲獎，但從入圍數量來看，其作品在專業領域仍獲高度肯定。除了入圍外，Rosé當晚還與火星人布魯諾擔任典禮第一組表演嘉賓，火星人布魯諾一出場就興奮喊：「Ladies and gentlemen, big bad Rosie！」Rosé還調皮親吻了他的臉頰，Rosé一頭金色俏麗短髮，穿著白色小背心火力全開，毫不怯場。而Rosé更是K-POP首位以個人身分站上葛萊美舞台的歌手，再度證明了她席捲全球的高人氣。