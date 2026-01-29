BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）近日接受歐美節目訪談，一改在韓國發展時的保守態度，公開大聊感情故事。Rosé坦承自己曾被前任PUA過，讓她一度身陷自我懷疑的狀態。另外，Rosé也分享自己曾為了出門約會不被狗仔偷拍，會上網買假髮、長輩的衣服，扮成老奶奶，這樣才有勇氣出門約會，就是希望能保護戀情不被打擾。
Rosé分享多段情史 自爆曾遭前任PUA
Rosé近日接受美國主持人Alex Cooper的專訪，大方跟大家分享自己的戀愛故事。Rosé坦言自己曾被前男友PUA過，導致她在戀愛中變得患得患失、疑神疑鬼，「他會說不希望我出現在他的朋友身邊，或者說他太忙了，並把這些藉口包裝成是為了工作，當時我竟然說服了自己，認為這代表他是一個對待事業認真且專注的人」。
Rosé形容這是一段有毒的關係，直到她後來認識其他人後，才發現問題所在，「我遇到過一些知名度更高的人，但他們依然願意和我一起做更多普通人會做的事，就是在那一刻，我突然醒悟，我一直被（前男友）PUA，誤以為那種程度的束縛和限制是正常的。」而這個故事也成了她後續創作歌曲〈Toxic 'till the End〉的靈感來源。
Rosé為愛甘願扮老奶奶 網購假髮喬裝才敢出門
另外，Rosé也提到自己曾為了戀愛做出的瘋狂舉動。由於韓國很多狗仔喜歡蹲守在藝人家門口偷拍，捕捉明星的私生活，她為了防止被拍到，有段時間很熱衷於扮演老奶奶。Rosé說自己會上網買假髮和老奶奶風格的衣服、包包，把自己全身上下的身體特點都包起來，就是為了防止被認出。
Rosé坦言她扮演老奶奶出門的行為長達6個月，而她當時出門後就是直奔男方家約會，兩人哪也不能去，因為去哪都會被拍到，所以只能待在家中；有時候前男友也會「穿得像老爺爺」迎接她，讓她覺得很好笑。Rosé更透露當時自己癡迷於老奶奶的打扮到一種顛狂的地步，家裡甚至有一區是專門放老奶奶衣服的，但現在當然都已經丟掉了。
Rosé的坦率發言讓粉絲相當訝異，因為以往韓國偶像都對戀情閉口不談，而Rosé也是BLACKPINK成員中，唯一沒被媒體拍到約會對象的人，因此她的戀情始終充滿神祕色彩。這次透過Rosé本人的分享，粉絲這才得以窺見她戀愛的真面目，更有和偶像拉近距離的感覺。
影片來源：Call Her Daddy YouTube
