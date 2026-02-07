我是廣告 請繼續往下閱讀

他的右膝傷勢被診斷為「髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome）」，即俗稱的「跑者膝」。柯瑞坦言：「情況正往好的方向發展，雖然與去年的傷勢不同，但這會痊癒的。」

NBA金州勇士（Golden State Warriors）球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）近期因膝蓋傷勢陷入長期缺賽疑雲，前一場勇士雖逆轉鳳凰城太陽（Phoenix Suns）終止連敗，但柯瑞僅能穿著便服在場邊觀戰。這名37歲的明星控衛在31日對陣底特律活塞時受傷後，已連續缺席兩場NBA美國職籃（National Basketball Association）賽事。根據柯瑞向《ESPN》記者安東尼·斯萊特（Anthony Slater）透露的最新資訊，不過他也強調復健過程中的艱辛，表示：「目前仍會感到疼痛，關鍵在於學習如何在復健中找到最有效的方法，消除所有的發炎與痛楚。」勇士醫療團隊正嚴密監控柯瑞的恢復狀況。柯瑞本人對於回歸時程顯得相當謹慎，他指出：「如果太早強行復出，傷勢極有可能再次發作。」由於目前尚未設定明確的復出時間表，這讓即將在美國時間2月7日與洛杉磯湖人進行「勇湖大戰」的勇士球迷感到憂心。總教練史蒂夫·柯爾（Steve Kerr）先前曾表示，核磁共振（MRI）結果顯示柯瑞的膝蓋並無結構性損傷，這讓球隊鬆了一口氣，但面對老將的傷勢，勇士球團決定採取最穩健的「日復一日（Day-to-day）」觀察模式，不排除讓柯瑞休息至明星賽後。在柯瑞缺陣期間，勇士必須更依賴年輕球員如B.波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與新加盟的K.波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）來扛起得分重任。