NBA美國職籃（National Basketball Association）季中交易大限後的超級重磅消息，莫過於戴維斯（Anthony Davis）正式告別達拉斯，轉戰華盛頓巫師。今（7）日戴維斯接受名記阿爾德里奇（David Aldridge）專訪。針對外界盛傳他對加盟巫師感到不滿的流言，戴維斯首度正面擊碎謠言，直言媒體的渲染純屬「誇大其詞」。此外，戴維斯也直言自己到了生涯後期，目標依舊是「奪冠」。
致敬23號！戴維斯：這裡的一切都是世界級
巫師隊日前發動震撼交易，送出四名球員與五個選秀權，才從獨行俠換來這位32歲的頂尖球星。戴維斯將披上巫師隊的23號球衣，這也是自23年前「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）退役後，巫師再度有球星穿上這個傳奇背號。
面對「加盟意願不高」的負面報導，戴維斯在電話專訪中澄清：「實際情況和媒體渲染的完全不一樣。球團張開雙臂歡迎我，老闆對球員與家屬的照顧非常貼心，這裡的主場球館絕對是世界級的。我非常享受待在華盛頓的感覺。」
養傷計畫曝光 預計3月初復出續寫傳奇
戴維斯因1月中旬接受手部手術，目前仍在恢復階段，預計最快將於3月初重返賽場。這位10屆全明星球星坦言，雖然巫師搶先出手交易令他驚訝，但他對球隊目前的重建計畫持開放態度，尤其隊中已累積薩爾（Alex Sarr）、約翰遜（Tre Johnson）等一眾具備潛力的新星。
戴維斯向管理層喊話：奪冠是唯一目標
儘管對現狀表示滿意，戴維斯仍對未來充滿企圖心。他強調，職業生涯到了這個階段，再度奪冠是唯一目標。戴維斯直言，將與巫師高層深入對話，以確定球隊的奪冠藍圖。
「我需要弄清楚球隊真正的規劃，比如引進崔楊（Trae Young）之類的補強動作，」戴維斯毫不避諱地表示，「在沒有明確規劃的情況下，很難說我一定會留在華盛頓。雖然球隊目前處境艱難，但只要關鍵補強到位，說明年變成東區第一也不是不可能。」
經紀人富保羅讚巫師老闆：捨得繳稅才是好球隊
戴維斯的經紀人保羅（Rich Paul）也對巫師老闆萊昂西斯（Ted Leonsis）高度認可。保羅指出，巫師管理層的願景令人期待，並強調：「評斷一個老闆是否合格，就看當球隊具備衝冠實力時，他們是否願意繳納奢侈稅。」這席話無疑是在向巫師高層施壓，要求球隊在戴維斯職業生涯的尾聲全力一搏。戴維斯的合約將於2026-27賽季後到期，他在2027-28賽季擁有高達6270萬美元的球員選項。
消息來源：《The Athletic》
