金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）（7）日接受《ESPN》專訪時坦言，目前正積極治療右膝的「跑步膝」傷勢，雖然狀況正往好的方向發展，但復原的過程必須保持高度耐心。勇士隨隊記者也隨即證實，柯瑞將確定缺席明日對戰洛杉磯湖人的豪門之戰。此外，談到勇士積極追求「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）未果，柯瑞坦言管理層確實付出了很大的努力，只是現實就是沒成功。
拒絕倉促復出！柯瑞親揭「跑步膝」傷情
柯瑞近期因右膝不適已連休兩場，球隊診斷結果為「髕股疼痛症候群」（Patellofemoral Pain Syndrome），也就是俗稱的「跑步膝」。柯瑞透露，兩週前的自主訓練導致舊傷復發，在勉強帶傷出賽兩場後，最終在對陣活塞的比賽中因疼痛加劇提前退場。
「現在膝蓋還是會疼，首要目標是消炎止痛，」柯瑞語氣謹慎地表示，「如果為了趕進度而倉促回歸，可能會導致傷勢惡化。這次的狀況與去年不同，雖然肯定會痊癒，但我們必須密切管理。」目前勇士教練團仍將柯瑞列為「每日觀察名單」，尚未給出具體的歸隊時間表。
首度證實「字母哥」報價！勇士更衣室一度緊繃
除了傷病風波，勇士近期也深陷交易流言風暴。柯瑞在訪談中首度證實，管理層確實為了追逐公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）開出了實質報價。先前就有報導指出，勇士為了得到字母哥，甚至考慮將功勳老將格林（Draymond Green）送走，這一度讓球隊內部氣氛降至冰點。
「我沒直接參與鄧利維（Mike Dunleavy）他們的談判，但我確實知道球隊為了得到字母哥付出了很大努力，」柯瑞坦言，「最終交易沒成，這就是現實。我們現在的任務是穩住現有狀態，確保在季後賽中還是保有競爭力。」
改招攬波爾辛吉斯 柯瑞笑稱：開始學拉脫維亞語
在確定無法網羅字母哥後，勇士隨即轉向，將庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。儘管波爾辛吉斯本季因傷僅出賽17場，但柯瑞對這位新隊友寄予厚望。
「我最近正在學拉脫維亞語了，」柯瑞笑著說，「我們球隊長期以來一直欠缺身高優勢與禁區威懾力，波爾辛吉斯擁有的技術特點正是我們需要的。只要他能保持健康，他將會是我們衝擊季後賽的關鍵力量。」
不滿意現狀！柯瑞盼巴特勒傷後球隊重新找回節奏
自從老將巴特勒（Jimmy Butler）在1月21日遭遇ACL撕裂整季報銷後，勇士的奪冠前景瞬間被看淡。被問及是否滿足於現況時，柯瑞直言：「並不滿足。我當然希望巴特勒能健康在場，但這就是我們要共同克服的難關。三周前我們還勢不可擋，現在我們得重新找回贏球的節奏。」
消息來源：《ESPN》
不滿意現狀！柯瑞盼巴特勒傷後球隊重新找回節奏
