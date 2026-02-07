我是廣告 請繼續往下閱讀

▲名記席格爾（Brett Siegel）指出，黃蜂管理層認為懷特的傷勢並非「結構性重傷」，不足以讓交易告吹，這與近期湖人隊的操作形成鮮明對比。（圖／美聯社／達志影像）

儘管NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限已經截止，交易市場上還是出現一些變數。芝加哥公牛與夏洛特黃蜂針對後衛科比懷特（Coby White）的交易案，因體檢結果出現變數而緊急修改條款。根據《The Athletic》報導，懷特在接受黃蜂隊體檢時被發現左小腿拉傷，預計將缺席數場比賽。雖然傷情打亂佈局，但黃蜂球團仍對懷特充滿信心，決定微調交易籌碼後完成收購，而非步上先前湖人隊「退貨威廉姆斯」的後塵。先前效力公牛、現年25歲的「小白」懷特，本季繳出場均18.6分、3.7籃板、4.7助攻的優異成績單。然而在體檢過程中，官方傷病報告顯示他患有「左小腿拉傷」，歸期未定。黃蜂隊籃球營運總裁彼得森（Jeff Peterson）指出，受到傷勢影響，懷特有極高的機率會休戰至全明星周末結束。由於黃蜂在體檢前並未獲悉這個傷勢，根據聯盟規定有權更改交易條款。原始方案中，黃蜂原定送出3個次輪籤，但在微調協議後，黃蜂將保留2029年的次輪籤，改為僅向公牛送出2031年的兩個次輪籤。名記席格爾（Brett Siegel）指出，黃蜂管理層認為懷特的傷勢並非「結構性重傷」，不足以讓交易告吹，這與近期湖人隊的操作形成鮮明對比。不久前湖人曾因體檢疑慮，取消了與黃蜂關於中鋒威廉姆斯（Mark Williams）的交易，並直接將球員退回。懷特在被送往夏洛特之前，近12場比賽中為公牛出戰了11場，健康狀態還算穩定。黃蜂隊希望在明星賽後的衝刺期，這名具備爆發力的後衛能以百分之百的狀態回歸，聯手鮑爾（LaMelo Ball）打造更具侵略性的後場組合。