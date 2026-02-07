我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克今（7）日在面對邁阿密熱火的比賽中，克服半場一度落後22分的絕境，靠著下半場脫胎換骨的表現，最終以98：96險勝熱火，豪取5連勝。此役過後，塞爾提克戰績正式超越尼克，奪回東區第二寶座。而新加盟的中鋒武切維奇（Nikola Vucevic）首秀便繳出11分、12籃板、4助攻的完美表現，證明了球隊總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）的神操盤。塞爾提克開賽手感極其冰冷，半場結束時以38：59落後高達21分，最大分差更是來到22分。然而雙方易籃再戰後風雲變色，綠衫軍在第三節發動猛烈反撲，單節淨勝21分抹平分差。末節決戰時刻，熱火新援米契爾（Davion Mitchell）連續出現失誤並錯失絕殺三分，塞爾提克終場便以2分之差氣走交易市場中0補強的熱火。本場比賽綠衫軍雙槍布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）進攻端表現低迷。布朗全場25投11中，三分球7投僅1中，雖然攻下29分，卻出現高達7次失誤，正負值-16更是全隊墊底。懷特則是20投僅6中，但在比賽最後關頭，他頂住壓力命中反超比分的關鍵三分球，完成自我救贖。全場懷特貢獻21分、5助攻，並送出4次阻攻，防守端依然是球隊的定海神針。就在波士頓進攻陷入泥淖時，剛從芝加哥轉隊而來的35歲老將武切維奇發揮了穩定軍心的作用。雖然在首戰被安排從替補出發，但他在首節中段替補上場時便獲得全場球迷起立鼓掌。武切維奇首秀出賽28分鐘，以極高效率的8投4中砍下11分、12籃板、4助攻，外加2抄截。這份成績單讓他成為繼 2007 年傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）後，綠衫軍首秀籃板最多的球員。他不但在禁區展現成熟的腳步，更展現優異的籃球智商多次送出妙傳，為隊友普里查德（Payton Pritchard）與懷特（Derrick White）拉開進攻空間。值得一提的是，在第三節時每當他得分，TD花園球場便會齊聲響起經典的「Voooch！」歡呼聲。賽後總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）盛讚：「他從踏入波士頓的第一天起就全力以赴，用行動左右了比賽勝負。」武切維奇也興奮表示：「我一直很喜歡在這裡打球，這是我最喜歡的球場之一。這裡的球迷真的很懂球，很高興他們現在支持我。」塞爾提克之所以能維持強大競爭力，歸功於總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）的操盤。他在不損失首輪籤的情況下，透過一系列運算將球隊總支出從5.4億美元大砍至1.86億美元，節省了約3.5億美元的豪華稅支出。其中「西蒙斯（Anfernee Simons）換武切維奇」的2換2交易，不僅為球隊省下巨資，更精準補強了塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣後的內線深度。這種一箭雙雕的操盤，讓塞爾提克在核心重傷後依然穩居東區前二，展現出驚人的爭冠底氣。