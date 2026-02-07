我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前安德托昆波已因右小腿拉傷連續缺席6場比賽。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

密爾瓦基公鹿今(7)日在主場迎戰印第安那溜馬，靠著後衛K.波特（Kevin Porter Jr.）繳出23分、8助攻與7籃板的準大三元表現，以105：99險勝對手，收下NBA美國職籃（National Basketball Association）本賽季首次的三連勝。比賽過程高潮迭起，公鹿在前三節掌握主動權，但第四節溜馬發動猛烈反撲，拉出一波15：0的攻勢，在比賽剩餘4分11秒時追至87：91僅剩4分差。關鍵時刻，溜馬小將B.薛普德（Ben Sheppard）錯失了能將分差縮小至一球距離的三分球，隨後波特立即以一次切入上籃回敬，發動7：0攻勢穩住戰局。公鹿此役多點開花，小將R.羅林斯（Ryan Rollins）貢獻22分，老將B.波提斯（Bobby Portis）克服髖部傷勢復出拿下21分，禁區悍將J.西姆斯（Jericho Sims）則抓下生涯新高的15個籃板。相較於場上的勝利，公鹿隊看板球星安德托昆波的場外動向更成為輿論焦點。安德托昆波日前在社群媒體宣布成為預測市場平台「Kalshi」的股東，由於該平台允許用戶針對各項事件（包含運動賽事結果）進行預測交易，此舉立即引發聯盟與球迷的高度關注，質疑其身為現役巨星卻投資博弈相關產業存在嚴重的利益衝突。儘管平台聲明將禁止其參與任何NBA相關的市場交易，但仍難平息外界對於職業球員參與預測市場的倫理疑慮。目前安德托昆波已因右小腿拉傷連續缺席6場比賽，消息指出他可能缺席本季剩餘賽事，全力備戰下一個球季。而在交易截止日前積極補強的溜馬隊，此役也面臨人手不足的困境，新換來的長人I.祖巴茲（Ivica Zubac）與K.布朗（Kobe Brown）尚未報到。溜馬總教練瑞克·卡萊爾（Rick Carlisle）表示，身高213公分（7呎0吋）、體重109公斤（240磅）的祖巴茲因腳踝傷勢困擾，最快可能要到下週對陣紐約尼克的比賽才能迎來首秀。