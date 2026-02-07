我是廣告 請繼續往下閱讀

亨德森復出秀傳球才華 新星克林根稱霸禁區

楊瀚森末節登場開張 終結得分荒

波特蘭拓荒者今（7）日坐鎮主場迎戰曼非斯灰熊，在當家探花後衛亨德森（Scoot Henderson）與小皮朋（Scotty Pippen Jr.）雙雙復出的加持下，儘管首節一度落後達15分，但拓荒者憑藉下半場強大的火力與防守壓制，終場以135：115大勝灰熊，成功終止慘澹的6連敗，也終結了灰熊的2連勝。比賽開局，灰熊反客為主展現強大外線火力，首節以15投8中的三分球一度將分差拉開至36：21。然而進入次節後，拓荒者先發前鋒格蘭特（Jerami Grant）爆發，單節5投4中砍下12分，率隊單節狂飆43分，半場結束時反以68：64逆轉戰局。下半場拓荒者攻勢更是一發不可收拾，第三節再度淨勝15分，將領先優勢擴大至近20分。末節由於勝負已定，分差一度擴大至30分以上，灰熊最終無力回天，提前繳械投降。本場比賽拓荒者多點開花，全隊共有8人得分上雙。格蘭特攻下全場最高的23分，霍勒迪（Jrue Holiday）貢獻20分與7次助攻。傷癒復出的亨德森雖手感略顯冰冷，但全場送出11分與全場最高的9次助攻，有效梳理球隊進攻；中鋒克林根（Donovan Clingan）則展現禁區威懾力，狂抓17籃板並攻下13分。備受關注的中國長人楊瀚森，在比賽最後3分半鐘領先達30分時獲得替補上場的機會。雖然剛上場就先出現一次犯規，但隨後他把握機會突破上籃得手，並抓下籃板，成功進帳2分，終結了連續兩場得分掛零的尷尬紀錄。