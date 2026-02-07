波特蘭拓荒者今（7）日坐鎮主場迎戰曼非斯灰熊，在當家探花後衛亨德森（Scoot Henderson）與小皮朋（Scotty Pippen Jr.）雙雙復出的加持下，儘管首節一度落後達15分，但拓荒者憑藉下半場強大的火力與防守壓制，終場以135：115大勝灰熊，成功終止慘澹的6連敗，也終結了灰熊的2連勝。
拓荒者首節落後15分 次節狂轟43分神逆襲
比賽開局，灰熊反客為主展現強大外線火力，首節以15投8中的三分球一度將分差拉開至36：21。然而進入次節後，拓荒者先發前鋒格蘭特（Jerami Grant）爆發，單節5投4中砍下12分，率隊單節狂飆43分，半場結束時反以68：64逆轉戰局。
下半場拓荒者攻勢更是一發不可收拾，第三節再度淨勝15分，將領先優勢擴大至近20分。末節由於勝負已定，分差一度擴大至30分以上，灰熊最終無力回天，提前繳械投降。
