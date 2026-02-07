我是廣告 請繼續往下閱讀

李千娜道歉+捐出片酬 《世紀血案》飾演虛構角色

《世紀血案》爭議重點始末 未取得林義雄同意翻拍林宅血案

然目前僅獲得草率的回應。

我只專注於自己是客串的小角色，

劇中我是個雜貨店老闆娘，最終為了保護自己的小孩犧牲生命，是個虛構人物。

我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。再次對所有被影響的人致上最深的歉意。