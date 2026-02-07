針對國片《世紀血案》引發的爭議，李千娜今（7）日稍早正式發表889字聲明道歉，坦言已就電影製作程序與內容爭議，有主動與製作公司多次溝通，希望事情能有負責任的處理方式，卻僅獲得草率回應，她也首度清楚說明，自己在片中飾演的是「虛構角色」，並非真實歷史人物，同時宣布將把此次參與《世紀血案》的全數片酬捐贈給慈林基金會，強調此舉並非為了平息輿論，而是表達最基本的歉意與反省。
李千娜道歉+捐出片酬 《世紀血案》飾演虛構角色
李千娜在聲明中表示，已就《世紀血案》相關爭議主動與製作公司積極溝通，希望事情能有負責任的處理方式，但目前僅獲得草率回應。她也坦言，自己在未完全了解整體劇本架構與事件脈絡的情況下，只專注於客串角色本身，忽略了作品背後所承載的歷史重量與社會傷痛，對於未能做好查證與判斷，感到深刻後悔並持續反省。
她也說明，自己在片中飾演的是為了保護孩子而犧牲生命的雜貨店老闆娘，屬於虛構人物，並非真實歷史角色；針對記者會上輕率且不當的發言，她再次向當事人、家屬以及社會大眾致歉。同時，她也宣布將把此次參與《世紀血案》的全數片酬捐贈給慈林基金會，強調此舉並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望表達最基本的歉意與面對責任的態度。
《世紀血案》爭議重點始末 未取得林義雄同意翻拍林宅血案
《世紀血案》定位為時代懸疑電影，以「林宅血案」為背景，改編自1980年2月28日迄今未破的林義雄「林家血案」，當年林義雄因美麗島事件被禁於景美軍法看守所候審，期間其位於台北的住家遭歹徒闖入，雙胞胎女兒與母親遭殺害，大女兒重傷倖存。案件至今未破，被視為台灣白色恐怖時期最沉痛、最具政治高度的歷史傷痕之一。
該片演員陣容包括簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳、夏騰宏、黃河、韓宜邦、夏語心等人，其中夏騰宏飾演林義雄。作品宣布翻拍曝光後，由於林義雄本人及受害家屬仍在世，便被質疑未取得當事人林義雄及其家屬同意即進行翻拍，2月1日殺青記者會後，李千娜在受訪時提及「好像可能不是那麼嚴重、沒那麼恐怖」的說法遭到外界強烈反彈，相關片段擴散引爆輿論迅速失控。
隨著風波擴大，李千娜的社群平台遭到大量留言洗版，連帶讓女兒顧穎成為攻擊對象，顧穎即將出演台視除夕特別節目《紅白》，卻因母親爭議被網友出征，「拒看紅白吧」、「你媽媽會說沒那麼嚴重、沒那麼可怕？」等留言大量湧入，讓外界關注焦點逐漸偏離電影本身，轉向波及無辜家人。
《世紀血案》爭議懶人包，可「點此」查閱。
📌李千娜889字完整道歉《世紀血案》相關爭議聲明稿：
針對這次《世紀血案》電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。
對於《世紀血案》製作公司我方已積極溝通，希望事情能有負責任的處理，然目前僅獲得草率的回應。
林宅血案這樣極為沉痛的歷史事件，帶來的社會傷害，不只屬於受害者家屬，也是整體台灣社會的共同傷痛。我如今深刻了解，對於整段歷史和悲劇，只有尊重和敬畏，因此以個人身分站出來面對。
有關於電影內容，在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，我只專注於自己是客串的小角色，忽略了整體的脈絡與份量，沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。
對於以上，我非常後悔，不斷反省。製作人郭木盛是我因過去拍戲而認識的前輩，邀請我幫忙四天，客串角色。劇中我是個雜貨店老闆娘，最終為了保護自己的小孩犧牲生命，是個虛構人物。
導演與製作在與我討論時，表示電影輪廓以「正義」、「希望」的方式重啟事件呈現，沒有講太多。我因對這個角色共感所以接演，但忽略了事實本質，僅以經驗和對人的信任接受邀請，更甚者，這幾天經大家查證，才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。
針對沒有清楚查證，我責無旁貸，同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。
此外，關於在電影《世紀血案》記者會上，輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意。林宅血案這樣殘酷的悲劇，臺灣白色恐怖的這段歷史，無論是誰或用什麼方式，都應嚴肅面對。
長期以來，我藉由演藝工作傳遞正面能量、推廣台灣文化和傳統價值，不畏過往，用心經營我的家庭，從未想傷害任何人，此次造成的傷害已不可逆，我深刻反省，也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友，更耗費了許多社會資源，再次抱歉。
除了檢討和接受所有的批評，我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。再次對所有被影響的人致上最深的歉意。
李千娜
資料來源：FB
