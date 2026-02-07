華盛頓巫師隊在交易大限後發動了一場驚天動地的「9換4」重磅交易，成功從獨行俠手中網羅明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis），與陣中另一名明星後衛崔楊（Trae Young）組成夢幻內外線組合。今（7）日名記Chris Haynes爆料，戴維斯因手部手術後的恢復情況以及腹股溝傷勢，已確定2025-26賽季提前報銷。
驚天9換4交易 巫師打造「崔楊＋AD」
巫師管理層本次展現極大野心，送出包括米德爾頓（Khris Middleton）、巴格利（Marvin Bagley III）、布蘭納姆（Malaki Branham）、新秀強森（AJ Johnson）以及2個首輪籤、3個次輪籤，才從獨行俠換回戴維斯、羅素（D'Angelo Russell）、哈迪（Jaden Hardy）與埃克薩姆（Danté Exum）。
巫師總管道金斯（Will Dawkins）曾興奮表示，戴維斯的冠軍經驗將為球隊帶來質變。而戴維斯本人也在採訪中直言，只要關鍵補強到位，「明年變成東區第一也不是不可能」。
更令球迷失望的是，原本也處於傷兵名單的崔楊，本季代表巫師出戰的機率同樣微乎其微。這意味著「崔楊＋AD」的合體首秀，最快要等到下個賽季才能上演。
儘管報銷消息震撼，但不少專家分析這可能也在巫師的「戰術」之中。目前巫師以14勝36敗排名聯盟倒數第5，抽中狀元籤的機率約為10.5%。在交易來的兩大核心皆有傷病疑慮的情況下，順勢讓球星休兵「練兵養傷」，全力衝刺2026年的高順位選秀權，或許才是巫師管理層現階段的真實意圖。
傷病重擊！巫師雙星合體恐要再等一年然而，這份期待終究敵不過現實。據Chris Haynes報導，戴維斯因手部手術後的恢復情況以及腹股溝傷勢，決定退出本季剩餘所有賽事，專心復健以迎接2026-27賽季的完全康復。戴維斯本季在獨行俠出賽20場，場均能貢獻20.4分、11.1籃板、1.7阻攻，其全能身手依舊，可惜傷病再度成為他職業生涯的絆腳石。
