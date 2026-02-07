第6屆WBC經典賽C組賽事3月5日開打，中華隊最大勁敵韓國隊30人名單也出爐，除了4位具有韓國血統的大聯盟球員加入外，還有金慧成與李政厚2位韓國球星，總共6位現役大聯盟戰力加入，投打陣容相當豪華，但最大劣勢就是賽程明顯偏硬，不僅有晚接午考驗，還得先後面對日本、中華隊2大晉級假想敵，最終戰還要打長打火力不俗的澳洲，投手安排得步步為營。
4位大聯盟混血球員加入 金慧成、李政厚也參戰
韓國本次徵召上，引進多達4位具有韓國血統的大聯盟球員加入，分別是先發組的德寧（Dane Dunning）、聖路易紅雀主力後援歐布萊恩（Riley O'Brien），以及惠特坎（Shay Whitcomb）、瓊斯（Jahmai Jones）2位野手。
德寧2023年曾是遊騎兵主力先發，單季豪奪12勝7敗、防禦率3.70優異成績，但近2季因傷身手下滑，已成為大聯盟邊緣球員，歐布萊恩則是紅雀主力後援，靠著98英里火球，單季42場出賽防禦率僅2.06，是韓國終結者人選之一，惠特坎則是守備組成員，打擊非強項，而瓊斯去年則為老虎單季出賽72場，有7轟、23分打點，OPS+高達157，預料將扛下韓國中心棒次。
本土選手方面，效力道奇與巨人的金慧成、李政厚，仍是打線上最須提防的對象，此外金倒永、安賢民2位韓職年輕巨砲，也通通都在30人名單中。
韓國賽程偏硬 晚接午打日本、中華隊
韓國隊陣容豪華，但最大隱憂就在於賽程。3月5日開幕戰先打捷克，後續獲得1天休息時間，接下來7日晚場打日本、8日中午接著打中華隊，最後再面對澳洲，其中晚接午考驗，對手正好是晉級假想敵日本、中華隊，屆時與日本大戰後，14小時候交手中華隊，投手布局也成為關鍵。
韓國過去3屆經典賽都止步預賽，但本屆賽前戰力榜，仍被評為第11名，是除前10強權外，最有機會晉級複賽的球隊，面對中華隊一戰尤其關鍵，屆時會推派哪位投手，目前尚未有任何消息，普遍認為除德寧有機會外，本土元兌仁、郭彬甚至昔日台灣殺手柳賢振，也都有機會披上關鍵戰先發任務。
⭐韓國隊名單亮點整理：大學長柳賢振再參戰、文東珠因傷遺憾落選、紅雀混血強投歐布萊恩加入、4位MLB混血球星
投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、歐布萊恩（Riley O'Brien，紅雀）、德寧（Dane Dunning，海盜）。
捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、瓊斯（Jahmai Jones，老虎）。
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 台灣
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|台灣 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|18：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克