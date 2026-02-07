我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程 比賽日期 比賽時間 對戰組合 3月5日 11：00 澳洲 vs 台灣 18：00 韓國 vs 捷克 3月6日 11：00 捷克 vs 澳洲 18：00 台灣 vs 日本 3月7日 11：00 捷克 vs 台灣 18：00 日本 vs 韓國 3月8日 11：00 韓國 vs 台灣 18：00 日本 vs 澳洲 3月9日 18：00 澳洲 vs 韓國 3月10日 18：00 日本 vs 捷克 ▲德寧（Dane Dunning）是韓國屆時面對中華隊可能的先發人選。（圖／美聯社／達志影像） ▲聖路易紅雀牛棚大將歐布萊恩（Riley O'Brien），是韓國經典賽終結人選之一。（圖／美聯社／達志影像）



第6屆WBC經典賽C組賽事3月5日開打，中華隊最大勁敵韓國隊30人名單也出爐，除了4位具有韓國血統的大聯盟球員加入外，還有金慧成與李政厚2位韓國球星，總共6位現役大聯盟戰力加入，投打陣容相當豪華，但最大劣勢就是賽程明顯偏硬，不僅有晚接午考驗，還得先後面對日本、中華隊2大晉級假想敵，最終戰還要打長打火力不俗的澳洲，投手安排得步步為營。韓國本次徵召上，引進多達4位具有韓國血統的大聯盟球員加入，分別是先發組的德寧（Dane Dunning）、聖路易紅雀主力後援歐布萊恩（Riley O'Brien），以及惠特坎（Shay Whitcomb）、瓊斯（Jahmai Jones）2位野手。德寧2023年曾是遊騎兵主力先發，單季豪奪12勝7敗、防禦率3.70優異成績，但近2季因傷身手下滑，已成為大聯盟邊緣球員，歐布萊恩則是紅雀主力後援，靠著98英里火球，單季42場出賽防禦率僅2.06，是韓國終結者人選之一，惠特坎則是守備組成員，打擊非強項，而瓊斯去年則為老虎單季出賽72場，有7轟、23分打點，OPS+高達157，預料將扛下韓國中心棒次。本土選手方面，效力道奇與巨人的金慧成、李政厚，仍是打線上最須提防的對象，此外金倒永、安賢民2位韓職年輕巨砲，也通通都在30人名單中。韓國隊陣容豪華，但最大隱憂就在於賽程。3月5日開幕戰先打捷克，後續獲得1天休息時間，接下來7日晚場打日本、8日中午接著打中華隊，最後再面對澳洲，其中晚接午考驗，對手正好是晉級假想敵日本、中華隊，屆時與日本大戰後，14小時候交手中華隊，投手布局也成為關鍵。韓國過去3屆經典賽都止步預賽，但本屆賽前戰力榜，仍被評為第11名，是除前10強權外，最有機會晉級複賽的球隊，面對中華隊一戰尤其關鍵，屆時會推派哪位投手，目前尚未有任何消息，普遍認為除德寧有機會外，本土元兌仁、郭彬甚至昔日台灣殺手柳賢振，也都有機會披上關鍵戰先發任務。大學長柳賢振再參戰、文東珠因傷遺憾落選、紅雀混血強投歐布萊恩加入、4位MLB混血球星投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、歐布萊恩（Riley O'Brien，紅雀）、德寧（Dane Dunning，海盜）。捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、瓊斯（Jahmai Jones，老虎）。