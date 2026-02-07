近期因改編「林宅血案」引發軒然大波的電影《世紀血案》，在面對社會輿論強烈抵制與李千娜、楊小黎、簡嫚書等演員紛紛切割的壓力下，監製郭木盛今（7）日稍早接受採訪時首度鬆口回應，他坦言在製作前確實未取得林義雄先生授權，並透露目前為了平息爭議，已決定刪除片中血腥畫面。
先斬後奏？監製坦言：本想拍完再溝通
針對外界最關心的授權問題，郭木盛受訪時直言，當初在籌備階段時，考量到案件題材敏感，「覺得去談這個事情（授權）不是很方便」，因此採取了「先拍再說」的策略，原計畫等電影殺青後，再找時間與林義雄先生或其基金會洽談。對於目前的僵局，郭表示林先生曾傳達不想再追究、希望事情盡快過去的態度，但顯然製作方的處理方式與社會大眾的期待存有巨大落差。據《NOWNEWS今日新聞》掌握到的獨家消息，林義雄尚不知道此件事，家屬也很猶豫是否要告知他。
虛構敘事與剪輯止血：血腥鏡頭已全數移除
面對「消費受害者」的指控，郭木盛強調該片內容雖以歷史為靈感，但本質上屬於「稍微改編的虛構故事」。他進一步解釋，電影敘事架構是以記者訪談為核心，穿插回憶畫面來表現案發過程。然而，因感受到抵制力道超乎預期，劇組目前已將劇中爭議性較高的血腥鏡頭「全部刪掉」，試圖降低視覺上的冒犯感，並強調拍攝初衷並非為了製造傷害。
演員遭網民砲轟切割 監製評估上映可能性
隨著抵制聲浪擴大，不少參與演出的演員也紛紛表態切割。郭木盛語帶無奈地表示，許多演員因為被網民攻擊，心理上已經受到嚴重傷害，並將責任推回給公司。目前製作團隊正積極與受影響的演員進行溝通。對於電影是否會因抵制而胎死腹中，郭木盛並未給出明確答案，僅表示目前正忙於處理後續補救與致歉事宜，後續將會視情況發聲明正式說明。
