電影《世紀血案》授權爭議持續延燒，繼簡嫚書、楊小黎、李千娜發聲道歉後，飾演施明德的演員黃河今（7）日稍早正式公開723字的道歉文，首度說明接演經過與後續處理立場，並直指自己是相信製作方「已取得完整合法授權」的前提下投入拍攝，沒想到全是一場騙局，自己知道真相後，已經立即停止跟本片相關的宣傳，以及拒絕出席活動，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。
黃河道歉 以為《世紀血案》有獲得授權「結果被騙」
黃河在聲明中坦言，自己對台灣歷史一直抱有深厚情感，當初聽聞能詮釋施明德一角，內心既敬畏也充滿使命感，深知這不只是角色演出，而是一段不能被輕率對待的歷史，因此在接演前便與經紀團隊反覆討論，並明確要求製作方必須取得完整合法授權，且需清楚載明於合約中，才同意正式參與拍攝。
在角色前期準備階段，他也曾主動向劇組提出，希望能拜訪家屬或當時施明德身邊的夥伴，但得到的回應是家屬不希望受訪或被打擾，基於對製作方已完成授權的信任，他選擇尊重該說法，轉而透過公開史料與相關報導做準備。
然而《世紀血案》爆發沒有獲得相關人士的授權後，黃河也誠實反省，當時未進一步追究製作方與家屬之間的實際狀況，確實是處事不周，即便合約中有保障，在如此重大的歷史題材面前，仍應更主動確認「尊重是否真正落實」。他透露，電影殺青後才意外得知劇組並未取得完整授權，第一時間向劇組詢問卻未獲回應，團隊隨即全面停止本片相關宣傳與活動出席，並同步諮詢顧問處理後續法務問題。
黃河最後強調，他始終認同藝術創作不應建立在任何人的痛苦之上，這次風波將成為自己極為深刻的教訓，未來面對歷史題材只會更加謹慎，也再次向林義雄和施明德的家屬，及所有因此事件感到受傷的人，表達最深的歉意。
電影《世紀血案》是什麼？改編林宅血案、疑涉及美麗島事件時空
美麗島事件又稱高雄事件，發生於1979年12月10日，是戒嚴時期台灣最具指標性的重大政治衝突之一，當時以《美麗島》雜誌社成員為核心的黨外運動人士，在高雄市發動遊行與公開演講，訴求民主與自由，事件爆發後，多名重要黨外人士隨即遭到逮捕與軍法審判，其中總指揮施明德一度被以叛亂罪判處死刑，後在美國卡特政府推動「人權外交」、美國國會議員及國際社會強大壓力下改判無期徒刑，其餘被告則改判有期徒刑。此前的選舉期間，黃信介、林義雄與施明德為核心人物，成立「台灣黨外人士助選團」作為共同的選舉後援組織，該案中以叛亂罪起訴的8名要犯包括黃信介、施明德、姚嘉文、張俊宏、林義雄、林弘宣、呂秀蓮與陳菊。
而《世紀血案》定位為時代懸疑電影，改編自1980年2月28日迄今未破的林義雄「林家血案」，當年林義雄因美麗島事件被禁於景美軍法看守所候審，期間其位於台北的住家遭歹徒闖入，雙胞胎女兒與母親遭殺害，大女兒重傷倖存。案件至今未破，被視為台灣白色恐怖時期最沉痛、最具政治高度的歷史傷痕之一。
這部電影集結簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳、夏騰宏、黃河、韓宜邦、夏語心等人，但得知《世紀血案》並未獲得林義雄相關人士授權後，簡嫚書、楊小黎、李千娜都已在今天回應並道歉。
《世紀血案》爭議懶人包，可「點此」查閱。
📌黃河《世紀血案》道歉全文：
致 關心這件事的每一位朋友，致 關心此事件的媒體大眾、相關前輩及家屬：
我是黃河。
這幾天，我的內心一直很不平靜。看著關於電影《世紀血案》的紛擾，我感到很沉重，必須親自站出來，對所有因為這部電影而感到受傷的人，說一聲對不起。
身為一名演員，我一直對這片土地的歷史抱有很深的情感。當初聽說能飾演施明德先生，我內心其實是戰戰兢兢卻也滿懷使命感的。施先生那一代前輩，為了民主自由受過那麼多苦難、付出那麼多代價，我希望能用表演讓更多大眾看見那份不可磨滅的精神。
在接演前，我與經紀團隊確實很擔心會對當事人或家屬產生影響，因此我們明確要求製作方必須取得完整合法授權，並明文落實於合約中，我們才開始投入拍攝。在前製準備角色時，我曾主動向劇組提出，希望能拜訪家屬或是當時施先生的夥伴艾琳達女士，但當時得到的回應是家屬不希望接受採訪與拜會。基於對劇組已取得授權的信任，我們選擇尊重家屬不願被打擾的心情，轉而專心搜集所有相關報導與史料來做準備。
現在回過頭看，我必須誠實地面對：當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，確實是我們處事不周。 即使有合約的保證，我也忽略了在如此重大的歷史題材中，應該更主動去確認那份尊重是否落實。對於所有被提及的相關人士及其家屬，我真的感到非常抱歉。我本意並非要造成您們創傷，卻讓傷害發生了，對不起。
在電影殺青後，我們意外得知劇組並未取得完整授權，第一時間立即詢問劇組，卻未獲得回覆後。我們團隊已立即停止本片的所有的宣傳及活動出席，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。
我深深認同藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，我會一直記得這次的教訓，在未來的路上更謹慎的守護每一份信任。再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上我最深的歉意。
黃河
