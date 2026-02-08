我是廣告 請繼續往下閱讀

其他目標都已經轉隊了：祖巴茨去溜馬，傑克森被交易到爵士，多名防守核心球員也已換東家

▲祖巴茨（Ivica Zubac）最終加盟了印第安那溜馬。（圖／美聯社／達志影像）

▲23歲的庫明加本應是勇士連結「柯瑞時代」與「後柯瑞時代」的重要橋樑。圖／美聯社／達志影像）

▲巴特勒（Jimmy Butler）因ACL斷裂賽季報銷，勇士目前以28勝24敗的戰績排在西區第8。。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在2026年交易截止日完成了一場震撼全聯盟的豪賭，送出潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）換回長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。然而，《》記者Enzo Flojo指出，這筆交易極可能是勇士管理層在戰略判斷上的重大失誤。，而波爾辛吉斯僅是在市場關閉前的無奈備案。報導分析，勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）。為了保留交易彈性，勇士遲遲未在市場上發動其他收購。Flojo指表示，聯盟內部人士普遍透露，金州勇士隊花了數周時間為阿德托昆博的重磅交易做準備。「他們囤積選秀權，保留年輕球員，並保持交易彈性。然而，。到那時，。」然而，當公鹿隊最終決定不放人時，勇士在市場關閉前已陷入被動。這段時間的遲疑讓勇士錯失了兩位更具健康保證且更契合目前需求的防守支柱——祖巴茨（Ivica Zubac）最終加盟了印第安那溜馬；傑克森（Jaren Jackson Jr.）最終轉戰猶他爵士。在多位優質內線閘門被他隊搶走後，勇士被迫在最後一刻轉向身體狀況堪憂、正處於阿基里斯腱康復期的波爾辛吉斯。此次交易最大的爭議在於庫明加。23歲的庫明加本應是勇士連結「柯瑞時代」與「後柯瑞時代」的重要橋樑。然而，勇士選擇在庫明加因出賽時間問題提出交易請求、資產價值受損最嚴重時將其送走。。勇士用一個健康、正值巔峰的側翼加上頂級射手希爾德（Buddy Hield），換回一個季後賽出賽率無法保證的傷病隱憂長人，風險極高。隨著巴特勒（Jimmy Butler）因ACL斷裂賽季報銷，柯瑞（Stephen Curry）也深受膝蓋傷勢困擾，勇士目前以28勝24敗的戰績排在西區第8。這筆交易顯露了管理層的恐慌情緒。；但若其健康再度亮起紅燈，勇士不僅輸掉了現在，更親手斷送了未來。勇士在火燒眉毛之際追逐「獨角獸」，卻可能忽略了腳下燃燒的餘燼。