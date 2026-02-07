金州勇士在本周深夜發動重磅交易換回冠軍長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）後，陣容補強腳步並未停歇。隊媒《Blue Man Hoop》表示，隨著在周五對陣鳳凰城太陽的比賽中上演驚人逆轉，本季領取雙向合約、卻屢屢打出「奇兵」表現的後衛斯潘塞（Pat Spencer），讓勇士管理層面臨必須立即將其合約轉為正式名單（Main Roster）的甜蜜負擔。
生涯之夜！斯潘塞末節爆發成逆轉關鍵
現年29歲的斯潘塞在上一場對陣太陽的比賽中，迎來職業生涯的巔峰表現。即便身背雙向合約，斯潘塞仍在本季第5次擔任先發，全場外線手感熱燙，三分球11投6中，狂砍生涯新高的20分，幫助勇士以101：97逆轉勝。
在此之前，斯潘塞單場最多僅投進過3記三分球。本場比賽他在上半場就展現驚人火力，7投5中的外線帶領勇士取得領先。這場關鍵勝仗不僅止住了連敗，更向教練團證明了他具備留在NBA正式名單的實力。
名單騰出空位 轉正程序進入36小時倒數
值得注意的是，這場比賽正好是斯潘塞雙向合約規定的最後一場可用額度。這意味著，若勇士希望他能在本週六對陣洛杉磯湖人的焦點大戰中上場，必須在未來36小時內完成合約轉正。
勇士在周四的交易中，送出庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）與傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），僅換回波爾辛吉斯一人，這讓球隊目前騰出了2個正式名單空缺。
斯潘塞本季數據很高效，雖然不是固定有出賽時間，但場均仍可繳出5.8分2.2籃板2.9助攻，三分命中率高達43.1%。在柯瑞（Stephen Curry）因膝傷缺陣期間，提供了穩定的外線威脅與組織能力。
波爾辛吉斯即將歸隊 勇士還有2名額
勇士目前還有2個陣容名單空缺，管理層目前的盤算相當清晰，斯潘塞極大機率將佔據第14個球員名額，而剩下的第15個名額，則可能保持開放以節省稅金，或是留待買斷市場招攬有經驗的老將。
隨著波爾辛吉斯預計和球隊在洛杉磯會合，勇士隊在截止日後的陣容已初具雛形。在柯瑞回歸前，斯潘塞與波爾辛吉斯的「一內一外」補強，將成為勇士能否在西區季後賽卡位戰中突圍的關鍵。
消息來源：Blue Man Hoop
