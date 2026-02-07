金州勇士在本周深夜發動重磅交易換回冠軍長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）後，陣容補強腳步並未停歇。隊媒《Blue Man Hoop》表示，隨著在周五對陣鳳凰城太陽的比賽中上演驚人逆轉，本季領取雙向合約、卻屢屢打出「奇兵」表現的後衛斯潘塞（Pat Spencer），讓勇士管理層面臨必須立即將其合約轉為正式名單（Main Roster）的甜蜜負擔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
生涯之夜！斯潘塞末節爆發成逆轉關鍵

現年29歲的斯潘塞在上一場對陣太陽的比賽中，迎來職業生涯的巔峰表現。即便身背雙向合約，斯潘塞仍在本季第5次擔任先發，全場外線手感熱燙，三分球11投6中，狂砍生涯新高的20分，幫助勇士以101：97逆轉勝。

在此之前，斯潘塞單場最多僅投進過3記三分球。本場比賽他在上半場就展現驚人火力，7投5中的外線帶領勇士取得領先。這場關鍵勝仗不僅止住了連敗，更向教練團證明了他具備留在NBA正式名單的實力。

▲現年29歲的斯潘塞在上一場對陣太陽的比賽中，迎來職業生涯的巔峰表現。（圖／美聯社／達志影像）
▲現年29歲的斯潘塞在上一場對陣太陽的比賽中，迎來職業生涯的巔峰表現。（圖／美聯社／達志影像）
名單騰出空位　轉正程序進入36小時倒數

值得注意的是，這場比賽正好是斯潘塞雙向合約規定的最後一場可用額度。這意味著，若勇士希望他能在本週六對陣洛杉磯湖人的焦點大戰中上場，必須在未來36小時內完成合約轉正。

勇士在周四的交易中，送出庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）與傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），僅換回波爾辛吉斯一人，這讓球隊目前騰出了2個正式名單空缺。

斯潘塞本季數據很高效，雖然不是固定有出賽時間，但場均仍可繳出5.8分2.2籃板2.9助攻，三分命中率高達43.1%。在柯瑞（Stephen Curry）因膝傷缺陣期間，提供了穩定的外線威脅與組織能力。

波爾辛吉斯即將歸隊　勇士還有2名額

勇士目前還有2個陣容名單空缺，管理層目前的盤算相當清晰，斯潘塞極大機率將佔據第14個球員名額，而剩下的第15個名額，則可能保持開放以節省稅金，或是留待買斷市場招攬有經驗的老將。

隨著波爾辛吉斯預計和球隊在洛杉磯會合，勇士隊在截止日後的陣容已初具雛形。在柯瑞回歸前，斯潘塞與波爾辛吉斯的「一內一外」補強，將成為勇士能否在西區季後賽卡位戰中突圍的關鍵。

▲斯潘塞極大機率將佔據第14個球員名額，而剩下的第15個名額，則可能保持開放以節省稅金。（圖／取自金州勇士X）
▲斯潘塞極大機率將佔據第14個球員名額，而剩下的第15個名額，則可能保持開放以節省稅金。（圖／取自金州勇士X）
消息來源：Blue Man Hoop

NBA相關新聞：

NBA／莫蘭特賣不掉！竟「倒貼選秀籤」才有人要　灰熊寧願賭奇蹟

NBA／波爾辛吉斯勇士首秀要來了！科爾對健康掛保證　將披7號戰袍

NBA／字母哥不走了？公鹿留人藏心機　美媒爆今夏鎖定「3大豪門」

相關新聞

NBA／祖巴茨為快艇換回2張首輪籤！感性道別老東家：最艱難的時刻

NBA／重磅交易換空氣？AD驚傳整季報銷　巫師恐擺爛拚2026狀元籤

NBA／拓荒者打瘋了！135：115奇蹟逆轉灰熊　楊瀚森睽違2場再得分

NBA／武切維奇綠衫軍首秀轟雙10！1記錄超車傳奇KG　這筆交易太賺