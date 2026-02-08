歐尼爾直言，這份遺憾與冠軍戒、商業成就無關，而是源自一段他未能守住的婚姻。

▲洛杉磯湖人傳奇中鋒霸主歐尼爾（Shaquille O’Neal）生涯締造豐功偉業，但心中仍有遺憾。（圖／美聯社／達志影像）

曾在NBA美國職籃（National Basketball Association）叱吒風雲、以統治力聞名的傳奇中鋒俠客．歐尼爾（Shaquille O’Neal），近日卻在公開場合卸下所有光環，坦率面對自己至今仍無法釋懷的人生遺憾。這番深層自省出現在2026年1月，歐尼爾受訪於《The Jawn Podcast》時，毫不迴避談及自己對婚姻的後悔，以及外遇對家庭造成的傷害。他直白表示：「我希望自己當時是個更好的丈夫。」歐尼爾並未將這段話包裝成成長故事或懷舊情緒，而是選擇以「負責」作為核心。他坦言，自己辜負了兩位曾被他形容為「完美的女人」，其中最為人所知的，正是前妻夏妮．亨德森（Shaunie Henderson）。兩人婚姻維持近十年，並育有四名子女。事實上，歐尼爾從未否認婚姻破裂的主因。在其回憶錄中，他早已公開承認外遇，並直言自己「有太多選擇」，但選擇犯錯，責任全在自己。這段婚姻最終於2011年畫下句點，而多年過去，這份自責並未隨時間淡化。與過往不同的是，這次發言並非試圖修補關係。歐尼爾很清楚，結果早已無法改變，而他也選擇尊重前妻現在的生活。夏妮已再婚，丈夫為基恩．亨德森（Keion Henderson），歐尼爾多次公開表示支持，並稱對方是位「紳士」，能好好照顧夏妮。然而，理解與祝福，並未抹去他內心的重量。「她可以擁有任何她想要的生活，」歐尼爾說，「她原諒了我，對我也很友善，我們現在的關係很好，因為老實說，如果我是她，我不會原諒我自己。」這段話的關鍵，在於歐尼爾並未為自己尋求救贖，而是單純承認錯誤存在。事實上，這並非歐尼爾首次如此坦白。早在2022年接受《The Pivot Podcast》訪問時，他就已用近乎相同的語言，表達對婚姻的後悔。這樣的反覆與一致，顯示這並非一時感性，而是長期內化的自我檢視。這份態度，也成為他與夏妮如今能穩定共同教養的基礎。兩人育有四名子女，分別為沙瑞夫、阿米拉、沙奎爾與梅亞拉。夏妮曾在《The Tamron Hall Show》中坦言，這段共親職關係並非一蹴可幾，「我們現在真的有很好的合作關係，但那花了很長時間，一點都不容易。直到我們能夠誠實面對彼此，事情才慢慢好轉。」歐尼爾也以行動展現尊重。當夏妮邀請他出席婚禮時，他選擇婉拒，只因希望那一天完全屬於她，而不是被過去牽動。