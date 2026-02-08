我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（左起）夏騰宏、寇世勳、楊小黎簡嫚因接拍《世紀血案》被炎上。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

▲王瑞德揭露林宅血案祕辛。（圖／翻攝自王瑞德臉書）

電影《世紀血案》改編自1980年台灣重大事件之一的「林宅血案」，但卻未取得當事人林義雄的授權，引來軒然大波，對此，前社會線記者，名嘴王瑞德揭露，血案發生時，警方還曾組成「護屍大隊」，守著林家祖孫3人的遺體，免於遭到有心人破壞，這也是林義雄心中的痛。王瑞德透露，在林義雄的母親與雙胞胎女兒死後，有人放話要攻擊、羞辱遺體，警方因此組成護屍大隊，在殯儀館冰櫃區輪流看守，「為了安全起見，祖孫三人的冰櫃必須每天更換，而且只有冰櫃區員工和當班和交接班的警察知道。」而且為了避免員警摸魚發生意外，中階警官還會不定期突襲查哨，王瑞德說，「其中我認識的一位組長，還曾經在半夜到殯儀館查哨時，被突然一閃一閃的電燈泡給嚇了一大跳！」王瑞德也開直播講述林宅血案發生的背景、細節，對於這樣的殺母之仇、弒子之恨，是林義雄心中的痛，是演員無法想像的。目前電影不僅遭到網友抵制，更讓主要演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河、夏騰宏接連發聲道歉，同時他們也切割製片方，表示當初是被劇組告知「有取得家屬授權」，才答應出演的。