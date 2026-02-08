我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現效力於美職舊金山巨人的「風之孫」李政厚將參戰經典賽，並擔任南韓隊隊長。（圖／美聯社／達志影像）

▲南韓隊39歲老將柳賢振再度入選國家隊，誓言帶領韓國突破預賽，晉級8強，但大聯盟名記似乎更看好中華隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽各國30人名單日前正式揭曉，與中華隊同屬 C 組的南韓隊，本次集結了包含在內共7名具備大聯盟（MLB）資歷的球員，被譽為近年來南韓「最強陣容」。然而，大聯盟權威記者摩洛西（Jon Morosi）卻在分析中指出，12強冠軍中華隊近年實力大幅提升，晉級八強的機率甚至高於南韓。南韓隊本次由「風之孫」擔任隊長，並選入多達7名具有美職背景的戰力，包括水手隊投手唐寧（Dane Dunning）、紅雀隊奧布萊恩（Riley O'Brien）等人。投手群則由39歲老將領銜。南韓媒體對此充滿信心，認為這是洗刷上屆預賽出局恥辱的最佳契機。儘管南韓陣容華麗，大聯盟名記摩洛西在《MLB Network》節目中卻給出了不同的觀點。他指出，中華隊本次的名單堪稱「史上最頂」，不僅有強打張育成回歸，更擁有多名能投出「火球」的強壯投手陣容。摩洛西大膽預測：「若從近年的國際賽表現與陣容平衡度來看，中華隊以分組第二晉級的機會，略高於南韓隊。」針對這支南韓隊，大聯盟名記摩洛西在《MLB Network》給出了非常直白的點評。他特別點名了傳奇左投柳賢振，語帶保留地表示：「我很肯定他的經驗，但我真的很好奇，這位38歲老將的油箱裡還剩下多少油？」直指體能與耐力將是柳賢振面對高強度國際賽的隱憂。經典賽C組預賽將於3月在東京巨蛋舉行，而3月8日舉行的「台韓大戰」，將會是本屆預賽焦點。