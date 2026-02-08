我是廣告 請繼續往下閱讀

征戰2026年WBC世界棒球經典賽，中華隊30人參賽名單前日出爐，中信兄弟2位選手吳俊偉、宋晟睿未能入選名單中，曾是12強奪冠功臣的吳俊偉坦言有點小難過，「難過的不是說，教練沒有選我，而是這段時間，沒有把自己調整到最好。」吳俊偉於前年底12強發揮亮眼，回到球季中卻受到傷勢影響，錯過大半球季，最終僅出賽22場、防禦率2.66，他透露接到徵召電話時很意外，還打電話問投手教練王建民，自己要不要報到，不過集訓期間，仍舊努力把自己調整到最好。去年中職球季全勤出賽，完成10轟、10盜成就的宋晟睿則自曝心境，表示沒入選中華隊確實很可惜，「覺得在這邊學到很多，雖然沒入選，但我會準備好自己，回到球隊後準備開季，把在這裡學到的東西帶到球隊。」兩人最後也跟中華隊喊話，吳俊偉感性地說，心與中華隊同在，宋晟睿則說，「我會在電視機前面，繼續為你們加油。」