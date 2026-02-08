我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南韓隊大聯盟球星內野手金河成因滑倒導致中指受傷，遺憾無法參與本屆經典賽，對南韓隊戰力大打折扣。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽開打在即，與中華隊同屬C組的南韓隊今日再度傳出重大利空。韓國職棒（KBO）韓華鷹隊今日發布正式聲明，陣中資深捕手在上午的守備練習中意外受傷，經診斷為右手無名指骨折，預計有可能將被迫退出本屆南韓國家隊。現年36歲的崔在勳是南韓隊倚重的資深鐵捕。據韓媒《Spochoo》報導，他在接捕本壘回傳球時右手遭到強力撞擊，隨後確診為無名指骨折。崔在勳上季在韓職繳出 .286 / .414 / .353 的優異三圍數據，是韓華鷹挺進韓國大賽的關鍵功臣。隨著崔在勳可能缺陣，南韓30人名單中目前僅剩35歲的朴東原一名捕手，對原本就因傷兵問題頭痛不已的總教練柳志炫而言，無疑是雪上加霜。南韓隊本屆備戰過程極其坎坷，在名單公布前後已連續折損多名核心戰力，內野核心大聯盟球星金河成（滑倒導致中指受傷）、教士隊新援宋成文（腹斜肌受傷）雙雙報銷；投手戰力： 火球男文東珠也因右肩不適遺憾退出；混血戰力： 韓裔名將 Tommy Edman 同樣因傷無法參賽。針對崔在勳留下的空缺，韓媒點名了兩位潛在遞補人選。曹邢宇（SSG 登陸者）去年成長為球隊主戰捕手，並有日韓交流賽經驗，目前被認為遞補機率最高；而金亨俊（NC 恐龍）雖具備杭州亞運與 12 強經驗，但因去年10月甫動完手術，入選機率偏低。