▲李毓芬PO出熱舞影片，辣秀好身材。（圖／李毓芬IG@leeyufen）

女星李毓芬近年鮮少露面，就連社群也很少更新，自從在2023年2月現身倫敦時裝周後，就沒有出現在公開活動。不料她昨（7）日驚喜在IG分享一段21秒的熱舞影片，只見已40歲的她身材依然保持的超苗條，隨著音樂扭腰擺臀辣秀性感好身材，直接把粉絲辣翻。李毓芬在昨日PO出熱舞影片，只見她穿著淺灰色細肩帶低胸背心，大方露出白皙鎖骨與纖細腰身，馬甲線若隱若現，下半身配上寬鬆運動褲，頭戴黑色帽子、披著招牌黑長髮。李毓芬在鏡頭前隨著音樂扭腰擺臀，就算已經退出Dream Girls多年，但偶像魅力依然不減。李毓芬以平面模特兒身分出道，因外型神似徐若瑄而獲得「小徐若瑄」的稱號，迅速成為各大雜誌與廣告的寵兒。2011年，她與郭雪芙、宋米秦組成3人女團Dream Girls正式進軍樂壇，推出了《美夢當前》等熱門EP，冷艷高顏值與優雅氣質，還在當時被譽為「宅男女神」。在歌唱事業之外，李毓芬在影視表現上也十分亮眼。她參與了多部人氣偶像劇，包括《旋風管家》、《螺絲小姐要出嫁》等。2014年與炎亞綸搭檔主演的《愛上兩個我》更讓她的人氣攀向高峰，成功塑造了獨立溫柔的女主角形象。隨後，她也跨足大銀幕，主演電影《最完美的女孩》，逐漸從偶像轉型為具有個人風格的演員。近年來，李毓芬將事業重心轉向個人與走向國際。2022年，她以單曲《再見公主 (Goodbye Princess)》回歸，該曲還在YouTube上創下破億的驚人點閱率。而近年她雖然較少出現在螢光幕前，但依然活躍於國際時裝週，如倫敦、巴黎等時尚雜誌，並透過社群媒體分享優雅的生活步調，展現出與以往不同的全新姿態。