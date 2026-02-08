我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾馨瑩轉發徐若瑄曬出的與朋友的聚會照。（圖／徐若瑄IG@vivianhsu.ironv）

鴻海集團創辦人郭台銘的老婆曾馨瑩，近日轉發與好友們的貴婦聚會照，不只有紅豆食府集團千金、連勝文老婆蔡依珊、文華花苑總監陳妍嵐、經紀人周欣怡，竟還有女星林心如與徐若瑄。只見幾人穿著休閒，一起望著鏡頭露出微笑，不過有眼尖網友發現，曾馨瑩頭上戴的香奈兒（Chanel）黑色棒球帽，竟要價近5萬元，展現出低調奢華的氣息。曾馨瑩在6日轉發徐若瑄的貼文，只見徐若瑄在貼文中寫下：「謝謝Sarah（陳妍嵐）今天的午餐，Love u all。2026我們都健康快樂平安」。照片中，一張是由徐若瑄掌鏡，林心如站在一旁，後方則是曾馨瑩等人。另一張則是，徐若瑄與林心如坐在前面托著臉頰，其他人則站在後方，一起微笑看向鏡頭，互動看似非常自然，流露出濃濃好感情。其中，曾馨瑩戴的黑色棒球帽，竟是香奈兒要價5萬的帽子，低調中的奢華氣息，再度引發注目。曾馨瑩日前公開與家人去日本滑雪的照片，除了她的凍齡自拍，以及孩子在雪地玩開的相片與全家福，最引人注目的是夫妻倆的合影，可見許久沒有拋頭露面的郭台銘，穿浴袍和愛妻相依偎，一頭銀白色短髮相當醒目。曾馨瑩祝大家新年快樂，也感性地寫下：「能與家人一同旅行，分享笑聲與快樂，這樣的時光，格外珍貴」。曾馨瑩在與郭台銘結婚前，是演藝圈知名的專業舞蹈老師，曾指導過林志玲等巨星，並在多場大型演唱會及金鐘獎舞台上擔任編舞與表演者。2007年，她因受邀指導郭台銘與林志玲在鴻海尾牙上的探戈舞蹈而與郭台銘相識，並於2008年結婚。她以低調、優雅且不卑不亢的氣質贏得大眾好感，婚後育有一子二女，生活美滿。婚後的曾馨瑩不僅是郭台銘最強大的後盾，更積極投入社會公益。她秉持著「生日即公益日」的精神，自2016年起發起「1111慈善計畫」，每年生日前夕都會身體力行參與不同弱勢團體的活動。近年她也首度跨足生技產業擔任形象大使，並將代言酬勞捐出，展現出51歲女性兼具智慧、愛心與健康體態的典範。