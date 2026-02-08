我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著 2026 年世界棒球經典賽進入倒數一個月，全球串流平台 Netflix 近日推出《世界各國總教練談》特別企劃。中華隊總教練曾豪駒受訪時談及在世界 12 強棒球賽奪冠的經歷如何轉化為團隊信心，並展現出欲帶領中華隊再次挑戰世界強權日本隊的堅定決心。在Netflix的專訪中，曾豪駒總教練坦言，去年12強奪下隊史首座冠軍的歷程，對這支球隊意義非凡。他指出：「在前一次優勝當中，其實對我們的經驗，或是信心提升了不少。」他認為這份奪冠的成功經驗，讓球員們在面對即將到來的高強度經典賽時，心理素質變得更加強韌，不再畏懼與世界頂尖強隊交手。面對經典賽衛冕軍「侍Japan」日本隊，曾豪駒表現出極高的敬意，同時也展現了鬥志。他表示，日本隊長年以來都是國際賽最具代表性的強權，也是中華隊在交戰過程中「」。談到本屆賽事中日本隊可能擁有包含大谷翔平在內的眾多大聯盟球星，曾豪駒展現了大將之風，直言不諱地表示：「我們知道日本隊擁有非常多的巨星、球星，但我相信我們會好好準備，。」這番言論被外界視為中華隊已準備好再次挑戰「日本武士」，複製12強賽的奇蹟。曾豪駒在訪談中強調，現階段最重要的任務是在短時間內完成團隊整合，組成一個最優異的團隊來應對賽事。隨著旅外戰力如林昱珉及兩位混血戰將的加入，中華隊的陣容被譽為史上最強。這段Netflix專訪不僅展現了曾總的帶隊哲學，也激起了全台球迷的熱情。中華隊將於3月6日晚間強碰日本隊，這場「12強冠軍 vs. WBC衛冕軍」的頂尖對決，無疑將成為全球球迷關注的焦點。