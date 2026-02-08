我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏如萱（右）今（8）日晚間在台北小巨蛋開唱，她自爆前夫隆宸翰得知今晚嘉賓是竇靖童（左）時，立馬決定捨棄第一場的嘉賓奇哥，專程來聽今晚場次。（圖／好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱《怪奇的珍珠》台北旗艦場今（8）日晚間迎來第二場演出，最大驚喜便是神級好友竇靖童特地飛台力挺，兩人夢幻合體演唱〈海月〉與〈可憐的東西〉。魏如萱現場火力全開，曝光當初邀約親友來看演唱會時，大家原本還在猶豫，一聽到第二場嘉賓是竇靖童立刻秒回：「我要8號」，就連前夫隆宸翰也毫不留情地拋棄首日場嘉賓自然捲的奇哥，指定要看竇靖童這場，讓魏如萱好氣又好笑地說：「大家真的都非常期待妳，到時候請嘉賓不要忘記我喔！」這段神級好友的互動讓小巨蛋氣氛瞬間沸騰。演唱完畢後，魏如萱笑著對竇靖童表示：「歡迎來到台北小巨蛋，妳知道嗎？今天有多少人是為了妳來的。」她接著分享，在嘉賓名單尚未公佈前，已經開始邀約朋友們來看演唱會，大家都回覆「好啊好啊，我看一下時間，再跟你說」，結果幾乎都沒有回應。沒想到嘉賓正式公布有竇靖童後，立刻開始陸續收到很多回覆。魏如萱笑說，甚至有朋友原本買了7號的票，還特地傳訊來要求換成8號。魏如萱表示，「我跟有個朋友說，7號嘉賓是自然捲奇哥，8號是竇靖童，你要看哪天？」，對方幾乎沒有猶豫，立刻回覆：「8號，謝謝！」魏如萱表示，這人就是她的前夫，讓她忍不住對竇靖童表示：「你知道嗎？大家真的都非常期待妳來小巨蛋開演唱會，到時候請嘉賓的時候不要忘記我喔！」竇靖童是歌后王菲的女兒，和魏如萱有好交情，竇靖童在場上並不多言，魏如萱央求她多和觀眾說話，「你快說話，大家都想聽你說話。」她也僅是笑而不答，但竇靖童對魏如萱表示：「我人生第一次當演唱會來賓，就給你了！」讓現場一陣尖叫聲四起。除了台上的玩笑互動，魏如萱也分享兩人的私下情誼。她表示，早在巡演啟動前，就在一次餐敘中提出邀請，竇靖童幾乎零猶豫一口答應。魏如萱回憶起之前到北京作客時，吃到竇靖童奶奶親手做的炸醬麵，笑說：「所以我現在只要看到童童，就會聞到炸醬麵的香味。」